La agencia libre de la NFL arranca el lunes con 52 horas de negociación legal

El periodo de agencia libre inicia el lunes, con un periodo legal de negociación, conocido como tampering en inglés, de 52 horas antes del inicio oficial del nuevo año de la liga el miércoles.

El cazamariscales Trey Hendrickson, el receptor Mike Evans —seis veces seleccionado al Pro Bowl— y el MVP del Super Bowl Kenneth Walker III encabezan la lista de jugadores que quedarán libres para firmar un contrato con un nuevo equipo.

Los quarterbacks Kirk Cousins y Kyler Murray también buscarán nuevos equipos porque sus clubes los dejarán en libertad.

Los equipos pueden empezar a negociar con los agentes certificados de los jugadores que se convertirán en agentes libres sin restricciones el lunes, antes de que sus contratos expiren al inicio del nuevo año de la liga a las 4 de la tarde EDT del miércoles.

A los equipos no se les permite hablar directamente con los jugadores, quienes pueden firmar un nuevo contrato hasta que el año de la liga comience oficialmente. El periodo de negociación de dos días se aplica solo a los jugadores que serán agentes libres sin restricciones.

¿Quiénes son agentes libres sin restricciones?

Cualquier jugador con cuatro o más temporadas acumuladas —seis o más partidos de temporada regular en las listas de activo/inactivo, reserva/lesionado o reserva/incapaz físicamente de rendir de un club— cuyo contrato haya expirado se convierte en agente libre sin restricciones y puede negociar y firmar con cualquier equipo.

¿Quiénes son agentes libres restringidos?

Los agentes libres restringidos son jugadores con tres temporadas acumuladas que han recibido una oferta calificada antes de que sus acuerdos actuales expiren el miércoles.

¿Qué es la etiqueta de franquicia?

Cada equipo puede designar a un posible agente libre como jugador franquicia. El receptor de los Cowboys George Pickens, el ala cerrada de los Falcons Kyle Pitts y el corredor de los Jets Breece Hall recibieron la etiqueta antes de la fecha límite del 3 de marzo.

Un jugador franquicia exclusivo no puede firmar con otro club y recibirá una oferta promedio mayor con respecto a los cinco salarios más altos en la posición para el año en curso al cierre del periodo de firma de agentes libres restringidos es el 17 de abril; o la cantidad de la oferta obligatoria para un jugador franquicia no exclusivo.

Un jugador franquicia no exclusivo puede firmar con otro equipo, pero ese club deberá entregar a su equipo anterior dos selecciones de primera ronda del draft. Todos los jugadores etiquetados este año son no exclusivos.

¿Qué es la etiqueta de transición?

La etiqueta de transición es una oferta de un año por el promedio de los 10 salarios más altos en la posición. Le garantiza al club original el derecho de preferencia para igualar cualquier oferta que el jugador pudiera recibir de otro equipo.

El equipo que aplica la etiqueta no recibe compensación si decide no igualar un acuerdo. El quarterback de los Colts Daniel Jones recibió la etiqueta de transición este año.

El periodo de firma para jugadores con etiqueta de transición comienza a las 4 de la tarde EDT del 11 de marzo y termina el 22 de julio. A partir de esa fecha y hasta las 4 de la tarde EDT del martes siguiente a la décima semana de la temporada, el club anterior tiene derechos exclusivos de negociación.

Los equipos pueden decidir retirar las etiquetas de franquicia y de transición, y el jugador automáticamente se convierte en agente libre sin restricciones.

¿Cuál es el tope salarial para 2026?

El tope salarial es de 301,2 millones de dólares por club, frente a 279,2 millones de dólares el año pasado. Los equipos deben estar por debajo del tope salarial a las 4 de la tarde EDT del miércoles.

¿Qué es el “rollover” del tope salarial?

Un equipo puede trasladar espacio del tope salarial de un año de liga al siguiente al presentar un aviso a la NFL antes de las 4 de la tarde EDT del día posterior al último partido de temporada regular del equipo. Un equipo puede trasladar el 100% de su espacio restante de 2025 a su tope salarial ajustado para 2026.

