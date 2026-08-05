La aerolínea australiana Jetstar cobrará por los compartimentos superiores para equipaje

Un avión de pasajeros de Jetstar despega del aeropuerto de Sydney en Sydney, el martes 21 de julio de 2026. (AP Foto/Mark Baker) AP

La medida se tomó después de que pasajeros y personal de la aerolínea señalaran “que pesar las maletas en la puerta de embarque y tener dificultades para encontrar espacio en los compartimentos superiores son las partes más estresantes de la experiencia en el aeropuerto”, indicó la compañía en un comunicado el miércoles.

Esto convierte a Jetstar en la más reciente aerolínea de bajo costo en introducir un sistema de pago por el equipaje de mano, ya que las aerolíneas económicas en Estados Unidos y Europa suelen cobrar a los pasajeros por usar esos compartimentos.

Los pasajeros podrán guardar sin costo un bolso de mano, una bolsa para computadora portátil o una mochila pequeña que cumpla con las medidas especificadas debajo del asiento frente a ellos, informó Jetstar. El costo de usar los compartimentos superiores en la cabina comenzará en 25 dólares australianos (18 dólares) por trayecto, y el precio dependerá de la ruta.

Las maletas guardadas en los compartimentos podrán pesar hasta 10 kilogramos (22 libras) y ya no serán pesadas por el personal de la aerolínea mientras los pasajeros hacen fila para abordar, señaló Jetstar. También se eliminará el límite de peso vigente de 7 kilogramos (15 libras) para el artículo pequeño colocado debajo del asiento de los viajeros.

Como muchas aerolíneas en todo el mundo, las compañías de Australia y Nueva Zelanda ya han introducido cargos por el equipaje facturado, la selección de asiento y algunas opciones de comida y entretenimiento a bordo. Sin embargo, un analista del sector dijo que Jetstar era la primera en cobrar por el uso de los compartimentos superiores.

“Esto va a levantar ampollas porque los viajeros australianos tienen expectativas muy altas. Durante mucho tiempo vivieron en una burbuja de opciones únicamente de servicio completo", afirmó Sharon Petersen, directora ejecutiva de AirlineRatings.com.

Jetstar indicó que el cambio reduciría la frustración en las puertas de embarque.

La directora ejecutiva de Jetstar, Stephanie Tully, señaló en un comunicado: “Al ofrecer a los clientes una bolsa para colocar debajo del asiento con la opción de añadir Priority Carry-on (equipaje de mano prioritario), podemos aprovechar mejor el espacio de los compartimentos superiores, agilizar el embarque y ayudar a que más vuelos salgan a tiempo”.

Añadió que la medida garantizaría que los clientes sólo pagaran por lo que necesitaban. Petersen, no obstante, dijo que las tarifas base de Jetstar seguían siendo más altas que las de aerolíneas de muy bajo costo en Europa que habían implementado políticas similares.

“El precio inicial de Jetstar por lo general está muy por encima de lo que Ryanair o Wizz Air pueden ofrecer, en gran medida porque Australia carece de ese nivel de competencia y porque los salarios, los impuestos y los costos operativos son mucho más altos aquí”, señaló.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP