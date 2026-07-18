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Kylian Mbappé supera a Lionel Messi en goles en Mundiales: 22 en su carrera

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Kylian Mbappé superó el sábado a Lionel Messi en la lucha por el récord de goles en Mundiales a lo largo de su carrera, al anotar dos veces para Francia en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra y llegar a 22 tantos.

Kylian Mbappé, de Francia, festeja tras anotar el tercer gol de su equipo ante Inglaterra, en el encuentro por el tercer puesto del Mundial, el sábado 18 de julio de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Kylian Mbappé, de Francia, festeja tras anotar el tercer gol de su equipo ante Inglaterra, en el encuentro por el tercer puesto del Mundial, el sábado 18 de julio de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Mbappé suma 10 goles en este Mundial, dos más que Messi en la carrera por el Botín de Oro, que se otorga al máximo goleador del torneo.

Francia perdía 4-0 ante Inglaterra a los 48 minutos, cuando Mbappé desvió un disparo por encima del guardameta Dean Henderson. A los 66, volvió a vencer a Henderson con un remate de zurda desde unos 14 metros para superar la marca de Messi, de 21 goles en su carrera mundialista.

Francia se acercó 4-3 con el segundo gol de Mbappé. Les Bleus se quedaron sin la oportunidad de disputar su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo el martes, cuando perdieron ante España en las semifinales.

Mbappé anotó ocho goles para ganar el Botín de Oro hace cuatro años en Qatar, donde Francia perdió ante Messi y Argentina en una tanda de penales en la final.

El astro francés fue titular el sábado en el partido por el tercer puesto —que, fuera de la posibilidad de permitirle ganar su segundo Botín de Oro suele aportar poco más que victorias morales—. Las figuras inglesas Harry Kane y Jude Bellingham no estuvieron en el once inicial de su selección y no ingresaron al comienzo del segundo tiempo.

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