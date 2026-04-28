americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kyle Tucker impulsa dos carreras en la novena y los Dodgers vencen 5-4 a los Marlins

LOS ÁNGELES (AP) — Kyle Tucker conectó un sencillo que impulsó las carreras del empate y de la ventaja con dos outs en la parte baja de la novena entrada, y los Dodgers de Los Ángeles remontaron para vencer 5-4 a los Marlins de Miami el lunes por la noche en el primer juego de la serie.

Kyle Tucker, centro, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra con sus compañeros de equipo después de dejar tendidos en el terreno a los Marlins de Miami con un sencillo, el lunes 27 de abril de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Ryan Sun)
Kyle Tucker, centro, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra con sus compañeros de equipo después de dejar tendidos en el terreno a los Marlins de Miami con un sencillo, el lunes 27 de abril de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Ryan Sun) AP

Fue el único hit de Tucker en el partido después de comenzar de 4-0.

Jake Eder (1-0) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas al permitir un hit en una entrada como relevista.

Los Dodgers mejoraron a 3-7 cuando van perdiendo después de siete entradas.

El cerrador de los Marlins, Pete Fairbanks (0-2), dio base por bolas al cubano Andy Pagés, y este anotó con el doble de regla de terreno de Shohei Ohtani en la novena, acercando a los Dodgers 4-3. El bateador emergente Dalton Rushing recibió boleto y Freddie Freeman recibió boleto intencional para llenar las bases antes de que Tyler Phillips reemplazara a Fairbanks, quien parecía tener un problema físico.

Phillips ponchó a Will Smith, dejando a los Dodgers a un out de la derrota. Tucker conectó un sencillo al jardín central, y anotaron Ohtani y Rushing.

Liam Hicks puso arriba a los Marlins 4-2 con un jonrón de tres carreras ante el MVP de la Serie Mundial Yoshinobu Yamamoto en la quinta.

Con cuenta de 0-2, Hicks conectó un splitter de 92 mph con dos outs en la quinta que cayó en las gradas bajas del jardín derecho, y anotaron Jakob Marsee y Xavier Edwards, quienes habían recibido base por bolas.

Yamamoto permitió cuatro carreras y cinco hits en cinco entradas, en su salida más corta de la temporada. El derecho ponchó a cuatro y otorgó cuatro bases por bolas, la mayor cifra de su campaña. Se terminó su racha de cinco aperturas consecutivas de calidad para comenzar la temporada.

El abridor de los Marlins, Chris Paddack, permitió dos carreras y cuatro hits en cuatro entradas. Ponchó a uno.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FALSA VICTORIA: CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

FALSA "VICTORIA": CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

SABOTAJE ELÉCTRICO EN CUBA: ROBO DE ACEITE DEJA SIN LUZ A MÁS DE 4,400 VIVIENDAS

SABOTAJE ELÉCTRICO EN CUBA: ROBO DE ACEITE DEJA SIN LUZ A MÁS DE 4,400 VIVIENDAS

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN LOBO SOLITARIO ARMADO HASTA LOS DIENTES

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN "LOBO SOLITARIO" ARMADO HASTA LOS DIENTES

Cuba sustituye al director de la Unión Eléctrica en medio de apagones MASIVOS

Cuba sustituye al director de la Unión Eléctrica en medio de apagones MASIVOS

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter