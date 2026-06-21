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Kyle Stowers pega jonrón y Marlins vencen 2-1 a Gigantes

MIAMI (AP) — Kyle Stowers conectó un jonrón y anotó la carrera de la ventaja con el doble del dominicano Otto López para liderar la victoria del domingo 2-1 de los Marlins de Miami ante los Gigantes de San Francisco.

Kyle Stowers de los Marlins de Miami pega un jonrón en la segunda entrada ante los Gigantes de San Francisco el domingo 21 de junio del 2026. (AP Foto/Jim Rassol)
Kyle Stowers de los Marlins de Miami pega un jonrón en la segunda entrada ante los Gigantes de San Francisco el domingo 21 de junio del 2026. (AP Foto/Jim Rassol) AP

Ryan Gusto y cuatro relevistas limitaron a los Gigantes a cuatro hits, mientras los Marlins lograron su octavo triunfo consecutivo en casa. Miami tiene el mejor registro de las Grandes Ligas en junio, con 14-4.

Ninguno de los dos equipos volvió a anotar después de que López desempatara el 1-1 en la cuarta entrada, cuando su línea rodó hasta la pista de advertencia en el jardín derecho y permitió que Stowers anotara desde primera. Stowers recibió una base por bolas con dos outs, la única que otorgó Logan Webb.

Webb (4-5) permitió cinco hits dispersos en ocho entradas para su primer juego completo de la temporada y el cuarto de su carrera. El derecho ha completado ocho entradas en cada una de sus últimas tres aperturas.

John King (4-1) relevó a Gusto y lanzó 1 1/3 entradas. Calvin Faucher consiguió los siguientes cuatro outs y Michael Petersen retiró en orden la octava. Lake Bachar concedió una base por bolas al abrir la novena ante el dominicano Rafael Devers, pero luego retiró a Jung Hoo Lee y a Willy Adames para lograr su primer salvamento.

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FUENTE: AP

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