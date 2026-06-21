Kyle Stowers pega jonrón y Marlins vencen 2-1 a Gigantes

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Kyle Stowers de los Marlins de Miami pega un jonrón en la segunda entrada ante los Gigantes de San Francisco el domingo 21 de junio del 2026. (AP Foto/Jim Rassol) AP

Ryan Gusto y cuatro relevistas limitaron a los Gigantes a cuatro hits, mientras los Marlins lograron su octavo triunfo consecutivo en casa. Miami tiene el mejor registro de las Grandes Ligas en junio, con 14-4.

Ninguno de los dos equipos volvió a anotar después de que López desempatara el 1-1 en la cuarta entrada, cuando su línea rodó hasta la pista de advertencia en el jardín derecho y permitió que Stowers anotara desde primera. Stowers recibió una base por bolas con dos outs, la única que otorgó Logan Webb.

Webb (4-5) permitió cinco hits dispersos en ocho entradas para su primer juego completo de la temporada y el cuarto de su carrera. El derecho ha completado ocho entradas en cada una de sus últimas tres aperturas.

John King (4-1) relevó a Gusto y lanzó 1 1/3 entradas. Calvin Faucher consiguió los siguientes cuatro outs y Michael Petersen retiró en orden la octava. Lake Bachar concedió una base por bolas al abrir la novena ante el dominicano Rafael Devers, pero luego retiró a Jung Hoo Lee y a Willy Adames para lograr su primer salvamento.

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FUENTE: AP