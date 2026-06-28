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Kyle Schwarber fija récord de los Filis con su 30mo jonrón en triunfo 5-4 ante Mets

Kyle Schwarber se convirtió en el primer jugador de las Grandes Ligas en llegar a 30 jonrones esta temporada con un cuadrangular de dos carreras en la séptima entrada que llevó a los Filis de Filadelfia a la victoria el domingo por 5-4 sobre los Mets de Nueva York.

Kyle Schwarber de los Filis de Filadelfia reacciona tras batear un jonrón frente al pitcher de los Mets de Nueva York Kodai Senga el domingo 28 de junio del 2026. (AP Foto/Noah K. Murray)
Kyle Schwarber de los Filis de Filadelfia reacciona tras batear un jonrón frente al pitcher de los Mets de Nueva York Kodai Senga el domingo 28 de junio del 2026. (AP Foto/Noah K. Murray) AP

Los Filis desperdiciaron una ventaja temprana de 3-0 y quedaron abajo 4-3 antes de que Schwarber conectara un batazo de 408 pies al jardín central ante Kodai Senga (0-7), quien tuvo su primera aparición como relevista en la temporada regular en su carrera en las Grandes Ligas.

Schwarber conectó el jonrón en el juego número 84 de Filadelfia — la cifra más rápida con la que alguien ha alcanzado 30 cuadrangulares en la historia de la franquicia. Suma seis temporadas consecutivas de 30 vuelacercas, la racha activa más larga en las mayores, y ocho en total — la mayor cantidad entre los jugadores en activo.

Bryce Harper, Alec Bohm y Brandon Marsh impulsaron carreras en la tercera entrada por los Filis.

Kyle Backhus (1-0) consiguió los dos últimos outs en la sexta. Jhoan Duran lanzó una novena entrada sin permitir hits para su 21er salvamento.

El abridor de Philadelphia, Jesús Luzardo, permitió una carrera y ponchó a seis en cinco entradas.

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