Kyle Karros pega jonrón de 3 carreras en la 8ª y Rockies vencen 7-6 a Gigantes

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Kyle Karros, de los Rockies de Colorado, sigue la trayectoria de su jonrón de tres carreras ante el lanzador relevista de los Gigantes de San Francisco, Dylan Smith, en la octava entrada de un partido de béisbol, el domingo 5 de julio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

El batazo de 471 pies ante la recta de Dylan Smith fue el séptimo jonrón de Karros en la temporada y el más largo de su carrera.

Con el jonrón de Karros, los Rockies suman 122 carreras en la octava entrada o después esta temporada, la cifra más alta de las Grandes Ligas.

TJ Rumfield tuvo tres imparables, incluido su vigésimo doble de la temporada, y anotó dos veces por Colorado.

Hunter Goodman y Troy Johnston aportaron una carrera impulsada cada uno por Colorado, que ganó su novena serie de la temporada, superando su total de toda la campaña 2025.

Victor Vodnik (3-3) se llevó la victoria tras lanzar una octava entrada sin permitir carreras, mientras que Smith (0-1) cargó con la derrota. Jordan Romano consiguió su quinto salvamento al ponchar al dominicano Willy Adames.

Rafael Devers conectó sus jonrones 17 y 18, la mayor cantidad del equipo, por San Francisco. Casey Schmitt y Drew Gilbert también se volaron la barda por los Gigantes.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP