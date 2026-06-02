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Kyle Harrison poncha a 12, Jake Bauers pega jonrón y Cerveceros vencen 8-3 a Gigantes

MILWAUKEE (AP) — Kyle Harrison igualó su máximo de la temporada con 12 ponches, Jake Bauers conectó un jonrón de tres carreras y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el martes 8-3 a los Gigantes de San Francisco.

Kyle Harrison de los Cerveceros de Milwaukee bañado por su compañero Garrett Mitchel tras el encuentro ante los Gigantes de San Francisco el martes 2 de junio del 2026. (AP Foto/Aaron Gash)
Kyle Harrison de los Cerveceros de Milwaukee bañado por su compañero Garrett Mitchel tras el encuentro ante los Gigantes de San Francisco el martes 2 de junio del 2026. (AP Foto/Aaron Gash) AP

Harrison (7-1) permitió una carrera en 5 2/3 entradas, y mejoró a 6-0 en sus últimas siete aperturas. Ponchó al menos a 10 bateadores por quinta vez en su carrera y por tercera en esta temporada. Los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, quedaron con un máximo de la campaña de 16 juegos por encima de .500.

Harrison recibió una ovación de pie cuando salió del campo tras realizar 106 lanzamientos. Alan Ashby ponchó a Buddy Kennedy para cerrar la sexta.

Después de que Christian Yelich y el venezolano Jackson Chourio recibieran bases por bolas, Bauers conectó su décimo cuadrangular del año en la primera entrada frente a Trevor McDonald (2-3). Esta es la mayor cantidad del equipo.

El jonrón solitario del dominicano Willy Adames en la sexta cortó la racha de Harrison sin permitir carreras, que se había extendido a 23 entradas.

Los Gigantes se acercaron a 4-3 en la octava con sencillos productores como emergentes de Bryce Eldridge y Jung Hoo Lee. Pero los Cerveceros sentenciaron el juego con cuatro carreras en la parte baja contra Tristan Beck. Yelich pegó un sencillo de dos carreras, Chourio añadió un doble productor y Brice Turang impulsó su segunda carrera de la noche con un sencillo.

San Francisco ha perdido siete de ocho bajo el mando del mánager novato Tony Vitello. Antes del juego, los Gigantes contrataron a Gary Pettis como su coach de tercera base, menos de una semana después de reasignar a Hector Borg a un puesto de desarrollo de jugadores.

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