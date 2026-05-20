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Kyle Harrison domina con 11 ponches y Milwaukee barre a unos Cachorros descuidados 5-0

CHICAGO (AP) — Kyle Harrison ponchó a 11 en siete entradas dominantes y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron 5-0 a los descuidados Cachorros de Chicago la noche del miércoles para barrer la primera serie de esta temporada entre los rivales de la División Central de la Liga Nacional.

William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee, conecta un sencillo durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cachorros de Chicago, el miércoles 20 de mayo de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)
William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee, conecta un sencillo durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cachorros de Chicago, el miércoles 20 de mayo de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

David Hamilton conectó tres imparables y anotó dos carreras, mientras Milwaukee, líder de la división, mejoró a 14-4 en sus últimos 18 juegos. Jake Bauers extendió su racha de hits a un récord personal de 11 juegos con un sencillo productor en la tercera entrada.

Harrison (5-1) permitió dos hits y otorgó una base por bolas en el cuarto juego en su carrera con ponches de dos dígitos. El zurdo tiene marca de 4-0 con una brillante efectividad de 0,96 en sus últimas cinco aperturas, al ponchar a 41 bateadores en 28 entradas.

Milwaukee adquirió a Harrison y a Hamilton en un canje en febrero con Boston que envió al tercera base Caleb Durbin a los Medias Rojas.

Chicago cometió tres errores durante su novena derrota en 11 juegos. El relevista Phil Maton, que pasa por un mal momento, lanzó un wild pitch en la séptima que permitió anotar la última carrera de Milwaukee.

El derecho de los Cachorros Edward Cabrera (3-2) salió después de tres entradas y un tercio debido a una ampolla en el dedo medio de la mano derecha. Se le cargaron cuatro carreras, una limpia, y cuatro hits.

DL Hall completó el juego de dos hits para Milwaukee, la tercera blanqueada del equipo este año.

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