Kyle Hamilton, de Baltimore, elegido mejor safety de la NFL por panel de AP

ARCHIVO - El profundo de los Ravens de Baltimore, Kyle Hamilton (14), corre hacia el campo durante la presentación de los jugadores antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Steelers de Pittsburgh, el 7 de diciembre de 2025, en Baltimore. (Foto AP/Terrance Williams, Archivo) AP

El safety dos veces All-Pro puede jugar como esquinero en el slot y cubrir a receptores o alas cerradas. Puede jugar cerca de la línea y frenar la carrera. Puede retroceder a una zona y desempeñarse como un safety profundo tradicional. Puede cargar al mariscal.

La versatilidad y la productividad de Hamilton lo ayudaron a ganarse el primer puesto entre los profundos de la NFL, según la votación de The Associated Press.

Un panel de ocho redactores de AP Pro Football clasificó a los cinco mejores jugadores en la posición de safety, basando sus selecciones en el estado actual de cara a la temporada 2026. Los votos de primer lugar valían 10 puntos. Los votos del segundo al quinto lugar valían 5, 3, 2 y 1 punto.

Hamilton recibió seis votos de primer lugar. El All-Pro Kevin Byard terminó segundo, seguido por Derwin James, Antoine Winfield Jr. y Xavier McKinney.

1. Kyle Hamilton, Ravens de Baltimore Hamilton es un back defensivo de élite sin importar dónde juegue. Puede alinearse en cualquier sitio, lo que le da a la defensa múltiples opciones y encajes frente a la ofensiva.

No tuvo intercepciones y sumó una captura, y la temporada pasada recibió 46 de 50 votos para el primer equipo All-Pro, porque su valor no se mide en estadísticas llamativas. Los mariscales rivales tuvieron un rating de 49 cuando Hamilton estuvo en el campo y de 90 cuando no lo estuvo.

Hamilton forzó dos balones sueltos, registró siete tacleadas para pérdida y totalizó 105.

2. Kevin Byard, Patriots de Nueva Inglaterra Byard lideró la NFL con siete intercepciones la temporada pasada y consiguió su tercer reconocimiento All-Pro.

Es un safety moderno prototípico, capaz de ser un profundo tradicional en el centro del campo, lo bastante rápido y astuto como para anticiparse a las rutas en cobertura personal. También es fuerte contra la carrera.

Byard recibió dos votos de primer lugar, uno de segundo y uno de cuarto, y apareció en cuatro boletas.

3. Derwin James Jr., Chargers de Los Ángeles James es otro safety híbrido y versátil que el año pasado obtuvo honores All-Pro del segundo equipo como esquinero en el slot.

James tuvo tres intercepciones, dos capturas, un balón suelto forzado, 94 tacleadas y seis para pérdida.

Los Chargers alinean a James cerca de la línea, en el slot o como safety profundo, y produce desde cada una de esas posiciones.

4. Antoine Winfield Jr., Buccaneers de Tampa Bay Winfield, All-Pro en 2023, se recuperó de una temporada marcada por las lesiones para integrar el roster del Pro Bowl el año pasado.

Tuvo dos intercepciones, una captura, un balón suelto forzado, 93 tacleadas y cuatro para pérdida.

Winfield es un creador de jugadas versátil con una excelente capacidad para seguir el balón. En seis temporadas, acumula 18 capturas, nueve intercepciones y 12 balones sueltos forzados.

5. Xavier McKinney, Packers de Green Bay McKinney dio continuidad a su primera temporada All-Pro al obtener honores del segundo equipo en 2025.

Tuvo dos intercepciones, 107 tacleadas, un balón suelto forzado y una captura.

McKinney puede jugar como free safety tradicional, acercarse a la línea y disfrazar coberturas.

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FUENTE: AP