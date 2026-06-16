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Kurtz y McNeil impulsan a los Atléticos para vencer 11-2 a unos Piratas en apuros

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Nick Kurtz conectó dos jonrones e impulsó cinco carreras, Jeff McNeil también se voló la barda y remolcó cuatro, y los Atléticos vencieron 11-2 a unos Piratas de Pittsburgh en apuros el lunes por la noche.

Tyler Soderstrom, izquierda, Lawrence Butler (4) y Henry Bolte, de los Atléticos, celebran la victoria sobre los Piratas de Pittsburgh en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 15 de junio de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall)
Tyler Soderstrom, izquierda, Lawrence Butler (4) y Henry Bolte, de los Atléticos, celebran la victoria sobre los Piratas de Pittsburgh en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 15 de junio de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall) AP

J.T. Ginn lanzó seis sólidas entradas por los Atléticos, que regresaron a su habitual hogar temporal en California después de terminar 4-2 en una estadía en la sede de su filial de Triple-A en Las Vegas, donde el club de Grandes Ligas planea mudarse en 2028 a un nuevo estadio.

McNeil se fue de 4-3 y cortó una mala racha de 0 de 20 con un sencillo impulsor en la segunda entrada. Kurtz siguió con un jonrón para poner la pizarra 3-0.

McNeil conectó su tercer cuadrangular para poner el juego 5-1 en la cuarta y añadió un sencillo impulsor en la séptima antes de que Kurtz respondiera con un batazo de tres carreras al jardín izquierdo. Ocho de los 18 jonrones de Kurtz han sido en junio.

Ginn (5-3) permitió apenas una carrera sucia y seis hits, con dos bases por bolas, y realizó 98 lanzamientos.

Kurtz pegó el primero de tres sencillos consecutivos para llenar las bases en la primera entrada antes de que Jared Jones (1-1) se recuperara para ponchar a los tres. Henry Bolte conectó un doble con un out antes de que McNeil lo impulsara durante una segunda entrada de tres carreras.

Jones permitió cinco carreras y ocho hits en cuatro entradas en su cuarta apertura de la temporada.

Los Atléticos (36-36) se colocaron a medio juego de los Marineros, líderes de la División Oeste de la Liga Americana.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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