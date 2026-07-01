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Kroger compra cadena regional de supermercados y farmacias Giant Eagle

Kroger está comprando a la cadena regional de supermercados y minorista de farmacias Giant Eagle en un acuerdo valorado en 1.650 millones de dólares.

Giant Eagle cuenta con 197 supermercados y 11 farmacias independientes en el norte de Ohio, el oeste de Pensilvania, Virginia Occidental, Maryland e Indiana. Kroger tiene miles de tiendas que operan bajo diversas marcas, entre ellas Ralphs, King Soopers, Smith’s y Fred Meyer.

La transacción incluye 1.250 millones de dólares en efectivo y la asunción de aproximadamente 400 millones de dólares en pasivos pendientes, informaron las compañías el miércoles.

“Giant Eagle es una cadena regional de supermercados bien gestionada y de alta calidad, con una sólida reputación por sus productos frescos, su farmacia, sus marcas propias y la lealtad de sus clientes", declaró en un comunicado el director ejecutivo de Kroger, Greg Foran. "Evaluamos la oportunidad cuidadosamente, y el encaje estratégico es claro”.

Foran, exejecutivo de Walmart, fue nombrado director ejecutivo de Kroger en febrero. Tiene reputación de ser un líder con conocimientos tecnológicos y orientado a los detalles.

Kroger y Giant Eagle señalaron que prevén tener que desprenderse de un número limitado de tiendas de Giant Eagle para obtener la autorización regulatoria necesaria para la transacción.

El acuerdo está previsto a concretarse el próximo año.

Las acciones de Kroger cayeron casi un 3% antes de la apertura del mercado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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