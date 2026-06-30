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Kristaps Porzingis renueva con los Warriors por 2 años y 40 millones, según fuente AP

SAN FRANCISCO (AP) — El pívot Kristaps Porzingis llegó a un acuerdo sobre un contrato de dos años y 40 millones de dólares para permanecer con los Warriors de Golden State, según una persona con conocimiento directo de las negociaciones.

El base de los Clippers de Los Ángeles intenta alcanzar el balón de Kristaps Porzingis de los Warriors de Golden State en el encuentro del miércoles 15 de abril del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill)
El base de los Clippers de Los Ángeles intenta alcanzar el balón de Kristaps Porzingis de los Warriors de Golden State en el encuentro del miércoles 15 de abril del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no ha sido finalizado ni anunciado por el equipo. Esto mantiene a Porzingis fuera del mercado mientras comienza el periodo de agencia libre de la NBA.

El letón, de 30 años, se unió a Golden State en la fecha límite de traspasos de febrero procedente de Atlanta, en un intercambio que envió a Buddy Hield y Jonathan Kuminga a los Hawks.

Porzingis se perdió un tiempo considerable la temporada pasada incluso después de llegar a los Warriors. El veterano de 2,18 metros disputó apenas 32 partidos, con promedios de 16,7 puntos, 5,2 rebotes y 2,5 asistencias. Con Golden State participó en 15 encuentros, 11 de ellos como titular.

Los Warriors terminaron 37-45 para quedarse con el décimo puesto en la Conferencia Oeste y perdieron ante Phoenix en el torneo Play-In.

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FUENTE: AP

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