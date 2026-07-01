americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kremer brilla en su regreso y Orioles evitan la barrida al vencer 6-1 a Medias Blancas

BALTIMORE (AP) — Dean Kremer lanzó seis sólidas entradas en su regreso tras una lesión en el cuádriceps, y los Orioles de Baltimore evitaron el miércoles la barrida con una victoria por 6-1 sobre los Medias Blancas de Chicago.

El pitcher de los Orioles de Baltimore Dean Kremer lanza en la tercera entrada ante los Medias Blancas de Chicago el miércoles primero de julio del 2026. (AP Foto/Gail Burton)
El pitcher de los Orioles de Baltimore Dean Kremer lanza en la tercera entrada ante los Medias Blancas de Chicago el miércoles primero de julio del 2026. (AP Foto/Gail Burton) AP

Kremer (1-1) permitió una carrera y cuatro hits, y Tyler O'Neill conectó un jonrón en el quinto inning de cuatro carreras de Baltimore. Noah Schultz (2-5) mantuvo sin hit a los Orioles durante cuatro entradas, pero retiró a solo un bateador más antes de ser retirado del juego.

El dominicano Leody Taveras también se voló la barda por Baltimore.

Sam Antonacci abrió el juego con un jonrón ante Kremer, quien lanzaba por primera vez desde el 18 de abril. Los Medias Blancas, líderes de la División Central de la Liga Americana y que habían ganado los dos primeros juegos de la serie, no hicieron mucho más después de ese gran batazo.

Apenas dos semanas después de regresar de la lista de lesionados, el relevista de Baltimore Ryan Helsley no pudo ingresar al juego debido a molestias en el codo.

El expelotero Bobby Bonilla asistió al juego en el día más apropiado, ya que algunos aficionados al béisbol se refieren al 1 de julio como el “Día de Bobby Bonilla” en honor al dinero diferido que le deben los Mets y que se paga le debe en esa fecha.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Grupos de rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusan al gobierno venezolano de abandono

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU no muestran progreso y lleva sanciones a la ONU

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU "no muestran progreso" y lleva sanciones a la ONU

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter