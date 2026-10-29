Kovac pide esfuerzo colectivo de sus jugadores del Dortmund para frenar a Kane y al Bayern

Harry Kane, del Bayern Munihc, saluda a los aficionados tras ganar el Balón de Oro y antes del encuentro de la Copa Alemana ante el Magdeburg el miércoles 28 de octubre del 2026. (Sven Hoppe/dpa via AP) AP

El Dortmund visita al Bayern el sábado igualado a puntos en lo más alto de la Bundesliga, pero no ha podido vencer a su rival alemán en sus últimos cinco enfrentamientos desde 2024.

Kovac manifestó el jueves que estar en igualdad de condiciones lo hace “mucho más emocionante”, pero que el Dortmund necesitará “90 minutos al máximo nivel” para sacar algo del partido contra el campeón alemán.

Este será el primer partido de Kane tras ganar el Balón de Oro. El delantero se quedó en el banquillo mientras el Bayern arrolló el miércoles por 6-1 al Magdeburg, de segunda división, en la Copa de Alemania.

“No se lo compró de alguna manera, desde luego no se lo dieron gratis; trabajó duro para conseguirlo”, comentó Kovac sobre Kane, de 33 años, quien es el primer ganador del Balón de Oro del Bayern en 45 años.

“Desde que llegó a Alemania (en 2023), ha dado otro gran salto. Ya era un jugador de primer nivel en Inglaterra, pero dar otro paso adelante a su edad es sensacional y muestra el peligro y la calidad de un jugador así. No vamos a lograrlo en un uno contra uno; tendremos que hacerlo juntos”, añadió.

Kane recibió un pasillo de honor de sus compañeros del Bayern antes del partido de copa contra el Magdeburg, y el club ha señalado que habrá otro gesto de reconocimiento el sábado antes de enfrentar al Dortmund.

El Bayern siguió sin su entrenador, Vincent Kompany, quien pasó varios días en el hospital después de desplomarse el viernes en el campo de entrenamiento del club. El asistente Aaron Danks ha estado al mando en ausencia del belga.

El miembro de la junta directiva del Bayern responsable del área deportiva, Max Eberl, dijo el miércoles a la emisora alemana ARD que Kompany fue tratado por una irritación meníngea, que es una inflamación del tejido que rodea el cerebro o la médula espinal, y que ya había recibido el alta hospitalaria. Antes de su desvanecimiento, también había estado lidiando con una infección viral y una lesión de cadera.

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FUENTE: AP