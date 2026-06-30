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Koeman, dimite como técnico de Holanda tras revés en penales y su eliminación más rápida del Mundial

Ronald Koeman, renunció como técnico de Países Bajos el martes, un día después de la eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, al caer por penales ante Marruecos.

Ronald Koeman, entrenador de Holanda, reacciona durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ante Marruecos, el lunes 29 de junio de 2026, en Monterrey, México (AP Foto/Dolores Ochoa)
Ronald Koeman, entrenador de Holanda, reacciona durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ante Marruecos, el lunes 29 de junio de 2026, en Monterrey, México (AP Foto/Dolores Ochoa) AP

Países Bajos había alcanzado al menos los octavos de final en 11 Mundiales anteriores, incluida una aparición en cuartos hace cuatro años en Qatar. El torneo de este año se amplió a 48 equipos, enviando a 32 a la fase de eliminación directa.

En su anuncio, Koeman manifestó que compartía el sueño de un Mundial que “hiciera historia” y que nadie estaba más decepcionado que él de que no ocurriera. Países Bajos ha llegado a la final del Mundial tres veces, pero nunca lo ha ganado.

La derrota ante Marruecos fue la tercera vez consecutiva que Países Bajos queda eliminado del Mundial en una tanda de penales. Los neerlandeses habían anotado 10 goles, la cifra más alta del torneo, en la fase de grupos, pero marcaron apenas un gol en jugada ante Marruecos en un partido que estaba 1-1 antes de irse a los penales.

Este Mundial marcó la segunda vez que Koeman dirigió a la selección nacional. Condujo a los neerlandeses a las semifinales de la Eurocopa de 2024.

El recorrido del equipo hasta las semifinales de la Euro 2024 marcó la primera vez que Países Bajos alcanzaba las semifinales de un gran torneo internacional desde el Mundial de 2014.

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