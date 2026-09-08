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Kody Clemens pega jonrón y los Mellizos vencen 3-2 a los alicaídos Tigres

DETROIT (AP) — Kody Clemens conectó un jonrón de dos carreras en el sexto inning contra su antiguo equipo y los Mellizos de Minnesota vencieron el martes 3-2 a los Tigres de Detroit.

Kody Clemens de los Mellizos de Minnesota tras batear un jonrón de dos carreras ante s los Tigres de Detroit, el martes 8 de septiembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya)
Kody Clemens de los Mellizos de Minnesota tras batear un jonrón de dos carreras ante s los Tigres de Detroit, el martes 8 de septiembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Minnesota había perdido cuatro de cinco. En cambio, los Tigres tienen marca de 6-18 desde el 14 de agosto. Detroit necesita una victoria en el cierre de la serie el miércoles para evitar su octava serie consecutiva perdida.

Dean Kremer (3-5) ganó por primera vez desde el 10 de agosto, al permitir dos carreras con cinco hits y una base por bolas en cinco entradas. El venezolano Yoendrys Gómez lanzó la novena para lograr su 22do salvamento en 22 oportunidades.

Drew Anderson (4-6) cargó con la derrota en su segunda apertura consecutiva contra los Mellizos, al ceder tres carreras con cuatro hits y tres bases por bolas en 5 1/3 entradas.

Los Mellizos (69-76) tomaron ventaja de 1-0 en la primera entrada cuando Brooks Lee conectó un doble, avanzó a tercera con un par de bases por bolas y anotó con un elevado de sacrificio de Josh Bell.

Detroit (66-79) no anotó sino hasta la quinta, cuando Zach McKinstry pegó un sencillo y anotó con el segundo jonrón de Kevin McGonigle en la misma cantidad de días. A McGonigle le falta una carrera anotada para convertirse en el cuarto novato en acumular 15 jonrones, 25 dobles, 85 bases por bolas y 90 carreras, uniéndose a Bob Johnson (1933), Ted Williams (1939) y Ben Grieve (1998).

Clemens puso el marcador 3-2 con su jonrón, su cuarto esta temporada contra los Tigers.

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