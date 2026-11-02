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Knicks superna por 103-90 a los Nets, su 15ma victoria consecutiva ante sus rivales de ciudad

NUEVA YORK (AP) — Landry Shamet anotó un máximo de campaña de 22 puntos y los Knicks de Nueva York vencieron el lunes por 103-90 a los Nets de Brooklyn para lograr su 15.ª victoria consecutiva sobre su rival de ciudad.

Mikal Bridges de los Knicks de Nueva York avanza con el balón frente a Dayron Sharpe de los Nets de Brooklyn en el encuentro de la NBA del lunes 2 de noviembre del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)
Mikal Bridges de los Knicks de Nueva York avanza con el balón frente a Day'ron Sharpe de los Nets de Brooklyn en el encuentro de la NBA del lunes 2 de noviembre del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Los Knicks estuvieron en peligro de perder ante los Nets por primera vez en casi cuatro años antes de superar a Brooklyn 25-5 al inicio del cuarto periodo, convirtiendo un déficit de cuatro puntos tras el tercero en una ventaja de 100-84.

Jalen Brunson sumó 19 tantos y OG Anunoby añadió 18 por los Knicks, que han ganado tres de cuatro después de iniciar 0-3. Karl-Anthony Towns tuvo 11 unidades —todas en la segunda mitad— y capturó 16 rebotes.

Julius Randle registró 21 puntos y 11 rebotes ante su exequipo. La única victoria de los Nets (1-6) esta temporada ocurrió el domingo en Indiana, estuvieron cerca de encadenar dos triunfos seguidos antes de venirse abajo en el cuarto periodo.

Brooklyn no ha vencido a Nueva York desde el 28 de enero de 2023, poco antes de que se deshicieron de Kevin Durant y Kyrie Irving. Los Nets habían ganado nueve enfrentamientos consecutivos con esa dupla.

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FUENTE: AP

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