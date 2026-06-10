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Knicks remontan 29 puntos y vencen 107-106 a Spurs para liderar 3-1 las Finales NBA

NUEVA YORK (AP) — Los Knicks de Nueva York lograron el miércoles por la noche una remontada récord tras estar 29 puntos abajo y quedaron al borde de su primer campeonato desde 1973 al vencer 107-106 a los Spurs de San Antonio.

Mitchell Robinson (23) y Josh Hart (3), de los Knicks de Nueva York, celebran después de ganar el cuarto juego de las Finales de la NBA contra los Spurs de San Antonio, el miércoles 10 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Ross D. Franklin)
Mitchell Robinson (23) y Josh Hart (3), de los Knicks de Nueva York, celebran después de ganar el cuarto juego de las Finales de la NBA contra los Spurs de San Antonio, el miércoles 10 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Ross D. Franklin) AP

OG Anunoby encestó con un toque el tiro fallado de larga distancia de 3 puntos de Jalen Brunson cuando restaban 1,2 segundos para completar la remontada, lo que dio a los Knicks una ventaja de 3-1 y tres oportunidades de ganar el campeonato.

Parecía imposible al inicio, cuando los Spurs se fueron al descanso con una ventaja de 27 unidades. Pero Brunson ayudó a que los Knicks reaccionaran con 36 tantos y Anunoby terminó con 33.

El quinto partido se juega el sábado por la noche en San Antonio.

Ningún equipo había remontado una desventaja de más de 24 puntos en un partido de las Finales, cuando Boston lo hizo en 2008 ante los Lakers —desde que la NBA comenzó a llevar un registro detallado jugada por jugada de los cuatro cuartos en 1997—. Los Spurs ampliaron su ventaja a 81-52 en el tercer cuarto.

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FUENTE: AP

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