Knicks logran 1ra victoria de la temporada: 111-97 ante Pistons que estaban invictos

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El dominicano Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, dispara frente a Paul Reed, de los Pistons de Detroit, en el duelo del martes 27 de octubre de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Jalen Brunson se sacudió sus problemas de tiro en un dominante tercer cuarto durante el que los Knicks se asemejaron al conjunto de la primavera pasada, no al equipo cuyas tres derrotas en el mismo número de partidos eran tantas como las que tuvieron en 19 encuentros durante la marcha de la temporada pasada hacia el título.

Brunson terminó con 23 puntos y Mikal Bridges encestó sus primeros cuatro triples de la temporada. Bridges anotó un total de 12 tantos en la primera victoria de los Knicks desde el quinto juego de las Finales de la NBA.

Luego, Nueva York cayó ante Filadelfia, Boston y Orlando. Otra derrota habría igualado a los Celtics de Boston de 1969-70 con la mayor cantidad para comenzar una temporada después de ganar un título.

Pero los Knicks rompieron el partido al superar a los Pistons 37-13 en el tercer cuarto para tomar una ventaja de 25 puntos contra el equipo que los manejó mejor que nadie la temporada pasada.

Cade Cunningham sumó 19 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias por los Pistons (3-1). Detroit venció a Nueva York por marcadores de 121-90, 118-80 y 126-111 en 2025-26, y había ganado los últimos seis enfrentamientos de temporada regular.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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