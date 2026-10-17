Knicks enfrentan a retadores renovados, incluidos 76ers de LeBron en la División Atlántico

Jalen Brunson (11), de los Knicks de Nueva York, avanza con el balón ante Jaden McDaniels (3), de los Timberwolves de Minnesota, durante la segunda mitad de un partido de básquetbol de pretemporada de la NBA, el lunes 12 de octubre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

Finalmente, cuando James decidió continuar su carrera en Filadelfia, quedó claro que los 76ers no se parecerían en nada al equipo al que los Knicks aplastaron en cuatro partidos en las semifinales de la Conferencia Este. Jaylen Brown ya había sido traspasado a Filadelfia desde Boston, y otras grandes mudanzas en el Este incluyeron la de Giannis Antetokounmpo rumbo a Miami y la de Kawhi Leonard de regreso a Toronto.

Los Knicks también ganaron la Copa NBA, por lo que la División Atlántico fue el único título que no conquistaron en 2025-26. Los Celtics ganaron ese campeonato por quinta temporada consecutiva pese a jugar la mayor parte del camino sin Jayson Tatum mientras se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles.

James, máximo anotador en la historia de la NBA, entra en su 24ta temporada. Junto con Brown se unirá a Embiid, el base estrella Tyrese Maxey y a VJ Edgecombe en los 76ers, que han armado un quinteto titular poderoso.

Pero su grupo carece de la experiencia como unidad que ostentan los Knicks, donde Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Bridges, OG Anunoby y Josh Hart entran en su tercera temporada juntos.

El 20 de octubre, los Knicks izarán su bandera de campeones y luego serán el primer rival de James y los 76ers con su nueva cara.

Nueva York

Los Knicks mantuvieron unida a la mayor parte de su equipo campeón, al renovar convenios con los suplentes Landry Shamet, José Alvarado y Jordan Clarkson, aunque perdieron a Mitchell Robinson, que se fue a Boston. Tienen interrogantes sobre el futuro, con decisiones contractuales por tomar sobre Towns, Hart y Deuce McBride, pero por ahora parecen capaces de lograr una cuarta temporada consecutiva de 50 victorias.

Filadelfia

Los 76ers tendrán que encontrar el estilo de juego que mejor les funcione: a Maxey y Edgecombe les gusta jugar rápido; Embiid y Brown rinden cuando el ritmo es más lento, y James, de 41 años, todavía puede hacer cualquiera de las dos cosas. Eso puede tomar más tiempo del que les gustaría. Pero con ese quinteto titular, además de buenas incorporaciones como Anfernee Simons, Dean Wade y Kentavious Caldwell-Pope, los 76ers deberían pelear por su primer campeonato desde 1983.

Toronto

James no es la única estrella que regresó al Este en el verano para revitalizar seriamente a un candidato al cetro. Al norte de la frontera, los Raptors reforzaron sus aspiraciones competitivas al adquirir a Leonard, quien llevó a Toronto a su único título de la NBA en 2019. Con 35 años, Leonard ha lidiado con dos lesiones en la rodilla derecha en las siete temporadas desde la última vez que fue un Raptor. Si el alero siete veces elegido al Juego de Estrellas y dos veces Jugador Defensivo del Año de la NBA puede mantenerse sano, él y Scottie Barnes se combinarán para añadir calidad al juego de Toronto en ambos extremos de la cancha.

Boston

La temporada pasada se suponía que sería un año perdido en Boston por la ausencia de Tatum y las salidas de Jrue Holiday, Kristaps Porzingis y Al Horford de un plantel que ganó el título en 2024. En cambio, los Celtics ganaron 56 partidos y Joe Mazzulla fue recompensado con el premio a Entrenador del Año de la NBA. Enviar a Brown a un rival de división dolerá, pero si Paul George juega bien tras llegar a Boston en el acuerdo y Tatum vuelve a su nivel estelar, los Celtics seguirán siendo fuertes.

Brooklyn

Tras adquirir a Julius Randle para unirlo a Michael Porter Jr. en el interior, los Nets deberían mejorar después de terminar 20-62 la temporada pasada. Necesitan ver crecimiento en sus cinco seleccionados de primera ronda que fueron novatos en 2025-26, y tienen grandes expectativas para el base Mikel Brown Jr., a quien eligieron con la sexta selección del último draft.

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El escritor freelance de AP Ian Harrison en Toronto contribuyó a este reportaje.

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FUENTE: AP