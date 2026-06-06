Knicks aún no se sienten vencedores y los Spurs tampoco ceden nada

El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama defiende al alero de los Knicks de Nueva York OG Anunoby mientras salta para anotar en el juego 2 de las Finales de la NBA el viernes 5 de junio del 2026. (AP Foto/Eric Gay) AP

Los Spurs de San Antonio están abajo 0-2 y aseguran que no se inmutan.

Así están las cosas en las Finales de la NBA, antes de que ambos equipos viajaran el sábado. Los entrenamientos se reanudan el domingo y el Juego 3 de la serie por el título es la noche del lunes en el Madison Square Garden, donde el presidente Donald Trump estará mirando junto a aficionados dispuestos a pagar casi 10.000 dólares por asientos tan lejos de la cancha que el pívot de los Spurs Victor Wembanyama, de 2,24 metros, se verá diminuto.

Los Knicks insisten en que todavía no están celebrando. Los Spurs insisten en que todavía no están derrotados.

“Cada día, avanzamos poco a poco e intentamos ser lo mejor que podemos ser”, indicó Jalen Brunson, base de los Knicks y héroe en los minutos finales tanto del Juego 1 como del Juego 2 —victorias que Nueva York consiguió en San Antonio para tomar un control absoluto de la serie. “Incluso con la serie como está ahora, el próximo partido, la mentalidad tiene que volver a ser 0-0. Es simplemente como tiene que ser. No puedes estar cómodo. No puedes estar satisfecho con nada. Solo hay que seguir empujando hacia adelante”.

Eso es todo lo que han hecho desde hace un mes y medio.

Han ganado 13 partidos consecutivos, la segunda racha más larga de victorias en unos playoffs de una sola temporada en la historia de la NBA, solo detrás de una seguidilla de 15 triunfos de Golden State en la postemporada de 2017. Tienen la oportunidad de ser el primer equipo en la historia de la NBA en atravesar invicto las últimas tres rondas de los playoffs —las semifinales de conferencia, la final de conferencia y las Finales de la NBA.

“Una de las cosas que predicamos es estar en el presente”, comentó el entrenador de los Knicks, Mike Brown. “Para estar en el presente, no puedes pensar en el pasado, no puedes pensar en el futuro. Para todos nosotros como seres humanos, eso es dificilísimo. Yo constantemente, pum, me doy un golpecito en la cabeza y me digo: ‘Estate presente, estate presente, estate presente’. Obviamente también se lo menciono al grupo. Con esos chicos siendo quienes son, realmente lo han asumido y de verdad están intentando vivirlo en cada momento durante esta racha”.

No se descomponen, ni siquiera en este escenario. Contando la final de la Copa NBA, que no se reconoce en la clasificación ni en las estadísticas oficiales de la liga, los Knicks tienen marca de 4-1 contra los Spurs esta temporada. Las cuatro victorias de Nueva York tienen algo en común: los Knicks estuvieron abajo por doble dígito en cada uno de esos partidos.

— Final de la Copa en Las Vegas, los Spurs ganaban por 11 (y perdieron por 11).

— Partido de temporada regular en el MSG, los Spurs ganaban por 12 (y perdieron por 25).

— Juego 1 de las finales, los Spurs ganaban por 14 (y perdieron por 10).

— Juego 2 de las finales, los Spurs ganaban por 12 (y perdieron por uno).

“Solo tenemos que resolverlo”, expresó Wembanyama. “Tenemos que seguir trabajando en ello”.

La única victoria de los Spurs sobre Nueva York fue en el único partido de temporada regular en casa, donde ganaron por dos después de estar abajo por 19 y sin haber tomado nunca una ventaja mayor a seis.

Quién lo diría.

“De todos modos, iba a hacer falta de todo para ganar la serie”, señaló el base de los Spurs Stephon Castle. “Ponernos en este tipo de aprieto va a ser difícil, pero no creo que sea algo que no podamos manejar”.

Los Knicks tienen una idea de lo que viene el lunes.

El Garden temblará hasta sus cimientos, ya que la gente que gastó el tipo de dinero que está gastando para ver un partido de baloncesto probablemente no decidirá quedarse sentada en silencio en sus asientos. La energía en la ciudad será incomparable, pues han esperado 53 años por otro campeonato de la NBA que ahora está a solo dos partidos de distancia y con las casas de apuestas ahora diciendo que es inevitable. Y los Spurs saldrán lanzando los golpes que les queden.

Si los Knicks necesitan un relato aleccionador, no tienen que mirar más allá de Mikal Bridges. Él estaba con Phoenix cuando los Suns tomaron una ventaja de 2-0 en las finales de 2021 contra Milwaukee. Los Bucks y Giannis Antetokounmpo ganaron esa serie en seis partidos. Ahora es una situación diferente —esas dos victorias de los Suns fueron en Phoenix, no como visitantes—, pero es un recordatorio de que dos triunfos no bastan.

“Para nosotros, sigue siendo 0-0”, manifestó el alero de los Knicks Josh Hart. “Estar arriba 2-0 en realidad no significa nada. Este equipo (San Antonio) va a salir el lunes con una cantidad increíble de energía y desesperación, y nosotros tenemos que ser mejores”.

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FUENTE: AP