Kirk pega jonrón y los Azulejos cortan racha de 6 juegos de Astros con triunfo 3-1

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Alejandro Kirk, derecha, de los Azulejos de Toronto, celebra con el coach de tercera base, Carlos Febles (51), después de batear un jonrón en contra de los Astros de Houston durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 3 de agosto de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) AP

Shane Bieber (3-2) se recuperó después de otorgar un máximo de su carrera de seis bases por bolas y conseguir apenas dos outs en su apertura anterior. Igualó su tope de la temporada al permitir nueve imparables, pero cedió solo una carrera con dos boletos en 5 2/3 innings.

Tyler Rogers lanzó un noveno inning sin carreras para su tercer salvamento.

El venezolano José Altuve conectó dos hits y el dominicano Jeremy Peña remolcó una carrera por los Astros, que no lograron un extrabase y dejaron a 13 corredores en las almohadillas.

Había dos a bordo con dos outs en la sexta entrada cuando un sencillo impulsor de Peña recortó la ventaja a 3-1 y sacó del juego a Bieber.

Braydon Fisher tomó el relevo y los Azulejos dieron base por bolas intencional al cubano Yordan Álvarez para darle un total de 23 pasaportes intencionales esta temporada, la mayor cifra de las Grandes Ligas, y llenar la casa. Pero Fisher retiró al mexicano Isaac Paredes con un elevado para terminar el peligro.

Los Astros tuvieron otra oportunidad de recortar la desventaja con dos outs en la octava, pero Brendon Little ponchó a Álvarez con un corredor en primera.

El jardinero central Daulton Varsho debutó con los Astros apenas horas después de ser traspasado desde los Azulejos a cambio del derecho Spencer Arrighetti. Varsho conectó un sencillo y recibió una base por bolas mientras bateaba cuarto en el orden de un equipo que ha tenido dificultades para obtener aportes ofensivos significativos de sus jardineros durante la mayor parte de la temporada. El abridor de Houston Cristian Javier (1-2) permitió siete hits y tres carreras en seis innings. FUENTE: AP