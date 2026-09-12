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Kirk pega jonrón de 2 carreras y Bateman uno solitario en triunfo de Azulejos 7-3 sobre Orioles

TORONTO (AP) — El mexicano Alejandro Kirk conectó un jonrón de dos carreras, Brett Bateman añadió un cuadrangular solitario y los Azulejos de Toronto vencieron la tarde del sábado por 7-3 a los Orioles de Baltimore.

El receptor de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk (30), conecta un sencillo remolcador contra los Orioles de Baltimore durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el sábado 12 de septiembre de 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP)
El receptor de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk (30), conecta un sencillo remolcador contra los Orioles de Baltimore durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el sábado 12 de septiembre de 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) AP

Pete Alonso conectó su 35º jonrón para Baltimore, un batazo de dos carreras ante Paul Sewald en la séptima entrada, pero los Orioles perdieron por octava vez en 11 juegos de septiembre.

Kirk tuvo dos hits e impulsó tres carreras, mientras los Azulejos ganaron por segunda vez en seis juegos y se aseguraron de no perder terreno en la carrera por el comodín de la Liga Americana. Toronto llegó con dos juegos de desventaja respecto de Cleveland por el último puesto de playoffs.

Kirk y Bateman conectaron ambos ante el derecho de los Orioles Kyle Bradish (7-14) en la tercera entrada.

Ocho de los 10 jonrones de Kirk han llegado desde el receso del Juego de Estrellas.

Guerrero anotó la primera carrera tras un doble impulsor en la primera entrada y luego llegó al plato con el sencillo de Kirk.

Spencer Miles abrió por Toronto y ponchó a cinco en dos entradas sin permitir carreras, en las que concedió un hit y dos bases por bolas.

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