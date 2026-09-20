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Kirk Cousins y Cody White impulsan a los Raiders en un 26-14 sobre los Chargers

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Kirk Cousins conectó con Cody White para un pase de touchdown de 13 yardas que les dio la ventaja en el tercer cuarto y para una anotación de 11 yardas en el cuarto, y los Raiders de Las Vegas derrotaron 26-14 a los Chargers para poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas ante Los Ángeles en el primer duelo de ambos equipos en el Oeste de la AFC el domingo.

Cody White (82), receptor abierto de los Raiders de Las Vegas, celebra una recepción de touchdown durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Chargers de Los Ángeles, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Katie Chin)
Cody White (82), receptor abierto de los Raiders de Las Vegas, celebra una recepción de touchdown durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Chargers de Los Ángeles, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Katie Chin) AP

Jim Harbaugh, en su partido número 100 en la NFL, cayó a 0-2 por primera vez en su carrera como entrenador, ya sea en el ámbito universitario o profesional, después de que los Chargers, ampliamente favoritos, también perdieran ante Arizona 26-14 la semana pasada.

Las Vegas venció a los Chargers como visitante por primera vez desde 2020, un partido que se disputó sin aficionados debido a la pandemia de COVID-19. Los Raiders, que mantienen una sólida base de seguidores en el sur de California, habían perdido cuatro seguidos por doble dígito.

Con ventaja de 17-14, Jeremy Chinn, de los Raiders, recuperó un balón suelto y lo devolvió 43 yardas cuando quedaban 3:52 en el partido. Omarion Hampton cometió un costoso balón suelto por segunda semana consecutiva y Chinn lo recuperó, devolviéndolo hasta la yarda 16 de los Chargers.

Cousins luego condujo una serie de tres jugadas que duró 43 segundos y terminó con la segunda recepción de touchdown de White y una ventaja de 24-14, ante una ruidosa multitud en el SoFi Stadium que, en su mayoría, apoyaba a los Raiders.

Cousins completó 19 de 29 pases para 253 yardas, con tres touchdowns y una intercepción. Lo capturaron dos veces.

Herbert completó 15 de 26 pases para 192 yardas, con un touchdown y dos intercepciones. Recibió tres capturas. ___

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