Kirk Cousins y Cody White impulsan a los Raiders en un 26-14 sobre los Chargers

Jim Harbaugh, en su partido número 100 en la NFL, cayó a 0-2 por primera vez en su carrera como entrenador, ya sea en el ámbito universitario o profesional, después de que los Chargers, ampliamente favoritos, también perdieran ante Arizona 26-14 la semana pasada.
Las Vegas venció a los Chargers como visitante por primera vez desde 2020, un partido que se disputó sin aficionados debido a la pandemia de COVID-19. Los Raiders, que mantienen una sólida base de seguidores en el sur de California, habían perdido cuatro seguidos por doble dígito.
Con ventaja de 17-14, Jeremy Chinn, de los Raiders, recuperó un balón suelto y lo devolvió 43 yardas cuando quedaban 3:52 en el partido. Omarion Hampton cometió un costoso balón suelto por segunda semana consecutiva y Chinn lo recuperó, devolviéndolo hasta la yarda 16 de los Chargers.
Cousins luego condujo una serie de tres jugadas que duró 43 segundos y terminó con la segunda recepción de touchdown de White y una ventaja de 24-14, ante una ruidosa multitud en el SoFi Stadium que, en su mayoría, apoyaba a los Raiders.
Cousins completó 19 de 29 pases para 253 yardas, con tres touchdowns y una intercepción. Lo capturaron dos veces.
Herbert completó 15 de 26 pases para 192 yardas, con un touchdown y dos intercepciones. Recibió tres capturas. ___