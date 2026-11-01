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Kirk Cousins lidera una remontada y los Raiders cortan racha de 4 derrotas al vencer 38-33 a Jets

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Kirk Cousins lanzó tres pases de anotación, incluido un envío de dos yardas a Jalen Nailor para tomar la delantera en el cuarto periodo, y corrió para otro touchdown, y los Raiders de Las Vegas rompieron una racha de cuatro derrotas con una victoria por remontada 38-33 sobre los Jets de Nueva York el domingo.

Brock Bowers (89), ala cerrada de los Raiders de Las Vegas, atrapa un pase de touchdown frente a los Jets de Nueva York, ante la cobertura del cornerback Jarvis Brownlee Jr. (2) durante la primera mitad del partido de la NFL del domingo 1 de noviembre de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Brock Bowers (89), ala cerrada de los Raiders de Las Vegas, atrapa un pase de touchdown frente a los Jets de Nueva York, ante la cobertura del cornerback Jarvis Brownlee Jr. (2) durante la primera mitad del partido de la NFL del domingo 1 de noviembre de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Jeremy Chinn lo sentenció con una intercepción en la zona de anotación, asegurando el control del balón con la punta de los pies en el terreno de juego, ante un pase desesperado de Geno Smith en los segundos finales.

Brock Bowers tuvo dos recepciones de TD por los Raiders (4-4), que perdían por nueve ante los Jets (2-6) al descanso y permitieron que Nueva York anotara en sus primeras seis posesiones. Dylan Laube devolvió una patada de salida 95 yardas para touchdown.

Cousins completó 19 de 26 para 247 yardas y el novato Mike Washington Jr. corrió para 83 yardas en 25 acarreos para el tambaleante juego terrestre de los Raiders. Ashton Jeanty, quien a principios de la semana dijo que parecía que la defensa de los Jets tiene jugadores a los que no les gusta taclear, corrió para 9 yardas en apenas dos acarreos, pero atrapó tres pases para 64 yardas, incluida una jugada grande en la serie anotadora con la que tomaron la ventaja.

Con los Raiders abajo por dos, Cousins le lanzó un pase pantalla a Jeanty, quien tropezó y luego aceleró campo abajo para 45 yardas hasta llegar a la yarda 13 de los Jets. Cinco jugadas después, Cousins conectó con Nailor para poner a Las Vegas arriba 35-30 con 11:33 por jugar.

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FUENTE: AP

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