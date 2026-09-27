Kirk Cousins lanza 3 TD y los Raiders invictos remontan para vencer a Saints 35-27

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Brock Bowers (89), ala cerrada de los Raiders de Las Vegas, atrapa un pase de anotación con el safety Jonas Sanker, colgado, de los Saints de Nueva Orleans, intentando evitarlo durante la segunda mitad del juego de la NFL, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Gerald Herbert) AP

El partido cambió en una jugada que algunos verán como polémica e injusta —y, desde luego, los aficionados de los Saints.

La serie que derivó en la anotación con la que los Raiders tomaron la delantera comenzó cuando el ala defensiva de Las Vegas Malcolm Koonce capturó a Tyler Shough justo cuando el quarterback de los Saints iniciaba el movimiento de lanzamiento.

El balón salió hacia atrás y se decretó fumble, recuperado por los Raiders, un fallo distinto al que se tomó tras una jugada similar que involucró a los Saints en la Semana 1 en Detroit. En aquella acción, una aparente captura con balón suelto provocada por Nueva Orleans sobre Jared Goff, de los Lions, fue marcada como pase incompleto tras la revisión de video, después de que los Saints creyeran haber recuperado un fumble para touchdown.

La afición en el Superdome abucheó mientras los oficiales, tras una revisión de video, ratificaban la decisión de que la jugada había terminado en pérdida de balón en la yarda 45 de Nueva Orleans.

Seis jugadas después, Cousins conectó con Cody White para un touchdown de 4 yardas y poner el marcador 28-27.

Cousins le dio a Las Vegas (3-0) una ventaja de ocho puntos con un pase de touchdown de 4 yardas a Brock Bowers. Los Saints (1-2) tuvieron el balón dos veces más con la oportunidad de empatar, pero una serie se estancó en cuarta oportunidad y otra terminó con el fumble de Juwan Johnson con 1:02 por jugar.

Shough lanzó para 255 yardas y un récord personal de cuatro touchdowns, incluidos dos a Johnson. Los otros pases de anotación de Shough fueron para Noah Fant desde corta distancia. Pero el quarterback de segundo año también entregó el balón dos veces: primero con su fumble y después con una intercepción que preparó la última serie anotadora de los Raiders. Bowers, en su debut de temporada tras regresar de una lesión de rodilla durante el campamento de entrenamiento, atrapó 10 pases para 116 yardas y su corto touchdown. Mike Washington encendió la remontada de los Raiders con una carrera anotadora de 36 yardas, rompiendo tacleadas, que recortó la ventaja de Nueva Orleans a 27-22 en el tercer cuarto. __ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP

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