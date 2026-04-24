Kirby gana su 3ra apertura y Naylor pega HR en triunfo de Marineros 3-2 ante Cardenales

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El lanzador de los Marineros de Seattle, George Kirby, realiza un lanzamiento contra los Cardenales de San Luis durante la primera entrada de un partido de béisbol, el viernes 24 de abril de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Le) AP

Kirby (4-2) permitió cinco hits y dos carreras en seis entradas. Fue retirado del juego después de conceder un sencillo abriendo la séptima.

El mexicano Andrés Muñoz, All Star en 2025, lanzó la novena para apuntarse su cuarto salvamento.

Los Marineros han disputado 10 juegos decididos por una carrera esta temporada, con marca de 4-6. San Luis ctayó a 11-3 en partidos definidos por dos carreras o menos en 2026.

Seattle ha ganado cinco juegos consecutivos y seis de sus siete encuentros contra los Cardenales.

Andre Pallante (2-2) ponchó a ocho y dio tres bases por bolas, mientras permitió cuatro hits en 5 1/3 entradas.

El cubano mexicano Randy Arozarena abrió con un doble y anotó con un sencillo de dos outs al jardín central de Cole Young.

Los Marineros ampliaron su ventaja a 2-0 con un sencillo de dos outs de Dominic Canzone para impulsar a Naylor en la cuarta entrada. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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