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Kings vencen a Mavericks 115-100 para su primera victoria de la temporada

DALLAS (AP) — El novato Darius Acuff Jr. anotó 25 puntos y los Kings de Sacramento ganaron por primera vez en siete partidos esta temporada, al vencer 115-100 a los Mavericks de Dallas la noche del lunes.

Darius Acuff Jr. (5), de los Kings de Sacramento, lleva el balón ante la presión defensiva de P.J. Washington (25), de los Mavericks de Dallas, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Dallas. (AP Foto/LM Otero)
Darius Acuff Jr. (5), de los Kings de Sacramento, lleva el balón ante la presión defensiva de P.J. Washington (25), de los Mavericks de Dallas, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Dallas. (AP Foto/LM Otero) AP

Malik Monk sumó 24 unidades y Zach LaVine aportó 23 para los Kings, el último equipo de la NBA esta temporada en conseguir una victoria.

Daniel Gafford y Walter Clayton Jr. anotaron 20 tantos cada uno por Dallas. Cooper Flagg añadió 17 con una efectividad de 3 de 19 en tiros de campo. Eso sí, encestó los 11 tiros libres que intentó.

El base de Dallas Kyrie Irving no jugó para descansar su rodilla izquierda. Los Mavericks cayeron a 4-3. Habían ganado tres seguidos.

Los Kings se fueron al descanso con ventaja de 54-53. ___

FUENTE: AP

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