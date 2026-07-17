Kimi Antonelli revela consejo de Roger Federer para volver a la lucha por el título de F1

El italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, previo a la primera sesión de práctica de cara al Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica, el viernes 17 de julio de 2026, en Spa, Bélgica. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) AP

Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Bélgica con un consejo que recogió recientemente de Roger Federer.

Después de una racha de problemas con el auto que recortó la ventaja del italiano en la clasificación de la Fórmula 1, la charla de Antonelli con la leyenda del tenis en el Palco Real de Wimbledon le ofreció una nueva perspectiva sobre cómo evitar que estos tropiezos se conviertan en una mala racha.

“Sobre la presión, me dijo que me concentrara de verdad en una carrera a la vez, que me enfocara en lo que puedo controlar, y también en controlar las emociones, especialmente las que pueden hacer que cometas errores”, comentó Antonelli el jueves. “Esos fueron los principales consejos. Más allá de eso, fue una experiencia increíble presenciarlo”.

Hasta ahora, Antonelli parece mantenerse concentrado, incluso mientras Charles Leclerc y Lewis Hamilton, de Ferrari, amenazan la supremacía de Mercedes. Antonelli no parece haber perdido nada de su ritmo ganador, a diferencia del año pasado, cuando su confianza tocó fondo tras errores en los circuitos europeos que se suponía que conocía mejor.

“Solo necesito aprovechar al máximo cada oportunidad que tenga, lo que está bajo mi control, y luego veremos qué pasa con el resto. Es parte del deporte y el equipo está haciendo un trabajo tremendo para asegurarse de que todos estos problemas no vuelvan a ocurrir”, señaló Antonelli.

Antonelli fue apenas sexto y su compañero George Russell octavo en la primera práctica el viernes, una sesión poco habitual este año en la que Mercedes no logró causar mucha impresión.

En cambio, fue Max Verstappen, nacido en Bélgica, quien marcó el camino con 0,145 segundos de ventaja sobre Hamilton, con Leclerc tercero, a 0,208 del ritmo, mientras Ferrari mostró señales de estar construyendo sobre la sorpresiva victoria de Leclerc en el Gran Premio de Gran Bretaña.

La sesión terminó con Oscar Piastri, de McLaren, regresando cojeando a los pits por un problema técnico.

Las dificultades de Russell

Aunque no todo le está saliendo a Antonelli, al menos sabe por qué. A su compañero de Mercedes, Russell, con más experiencia, le está resultando más difícil corregir sus problemas.

El segundo puesto de Russell en el Gran Premio de Gran Bretaña tuvo más que ver con la suerte que con la velocidad, ya que se benefició de los problemas del auto de Antonelli, un choque de Max Verstappen y un error de estrategia de Hamilton.

Russell recortó la ventaja de Antonelli a 25 puntos, pero afirmó que se sintió “menos satisfecho” con ese podio en casa que cuando se quedó fuera por una avería mientras lideraba en Canadá.

El rápido y fluido circuito belga tiene similitudes clave con Silverstone. Eso podría suponer un desafío para Russell y ofrecer una oportunidad a Ferrari.

Leclerc y Ferrari se sorprendieron de que tuviera el ritmo para ganar en Gran Bretaña, y desde entonces han estado trabajando para entender qué funcionó tan bien y así poder entregar ese ritmo también este fin de semana.

Mercedes sigue siendo el equipo a vencer y “debería estar mucho más adelante” en la clasificación a estas alturas, le dijo Hamilton a Sky Sports.

Norris sufre otro contratiempo

Un piloto que casi con seguridad no estará en la pelea por la victoria es Lando Norris. El campeón defensor llega a la carrera de esta semana con una penalización de 10 puestos en la parrilla después de que McLaren cambiara una pieza eléctrica problemática en su auto.

Su compañero Piastri pasó el jueves recalcando que confía en las garantías de McLaren de que seguirá con el equipo el próximo año, pese a los reportes de interés por fichar a Verstappen.

El cuatro veces campeón Verstappen dejó su futuro abierto el jueves, pero tuvo palabras cálidas para el jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, quien comenzó su gestión hace un año con una victoria impactante de Verstappen en una carrera sprint en Bélgica.

Después de que Verstappen estallara por el auto “peligroso” de Red Bull tras choques consecutivos causados por fallas del alerón trasero, el equipo volverá esta semana a un diseño más antiguo, lo que podría afectar el ritmo de Verstappen.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP