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Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Bélgica y amplía su ventaja en la pelea por el título

SPA-FRANCORCHAMPS, Bélgica (AP) — Kimi Antonelli rechazó el desafío de Charles Leclerc y volvió a la senda del triunfo el domingo en el Gran Premio de Bélgica, mientras que su compañero de equipo y rival por el título de la Fórmula 1, George Russell, no logró terminar.

La bandera a cuadros ondea mientras el italiano Kimi Antonelli de Mercedes, cruza la meta al ganar el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert)
La bandera a cuadros ondea mientras el italiano Kimi Antonelli de Mercedes, cruza la meta al ganar el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) AP

Antonelli arrancó desde la pole, pero perdió el liderato ante Leclerc cuando una neutralización con coche de seguridad virtual permitió al piloto de Ferrari ahorrar tiempo durante su parada en boxes.

Antonelli aceleró y superó de nuevo a Leclerc a falta de 10 vueltas, y desde ahí se encaminó con comodidad hacia su sexta victoria de la temporada —y de su carrera—, la primera desde el mes pasado en el Gran Premio de Mónaco. Leclerc fue segundo y Max Verstappen terminó tercero, después de tomar brevemente el liderato de Antonelli en la vuelta inicial y luego perderlo.

El italiano amplió su ventaja en la clasificación después de que Russell quedara atascado en la grava en la primera vuelta, tras chocar con la rueda de Lewis Hamilton, de Ferrari, que llevó a un trompo.

Pero Russell evidenció la tensión dentro de Mercedes tras el duro golpe a sus opciones por el título y en lugar de responsabilizar a Hamilton, aseguró que su equipo tenía la culpa del incidente.

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FUENTE: AP

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