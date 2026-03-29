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Kimi Antonelli gana el GP de Japón para Mercedes

SUZUKA, Japón (AP) — El italiano Kimi Antonelli, de 19 años y piloto de Mercedes, ganó el domingo su segunda carrera consecutiva de Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de Japón por delante de Oscar Piastri, de McLaren.

El piloto italiano de Mercedes Kimi Antonelli maneja durante el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en Suzuka en el centro de Japón, el domingo 29 de marzo de 2026. (AP Foto/Hiro Komae)
El piloto italiano de Mercedes Kimi Antonelli maneja durante el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en Suzuka en el centro de Japón, el domingo 29 de marzo de 2026. (AP Foto/Hiro Komae) AP
El piloto italiano de Mercedes Kimi Antonelli reacciona en el podio tras ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón en Suzuka, en el centro de Japón, el domingo 29 de marzo de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko)
El piloto italiano de Mercedes Kimi Antonelli reacciona en el podio tras ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón en Suzuka, en el centro de Japón, el domingo 29 de marzo de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

Charles Leclerc, de Ferrari, fue tercero, con George Russell, de Mercedes, en cuarto lugar. Lando Norris terminó quinto para McLaren, y Lewis Hamilton, de Ferrari, fue sexto en el circuito de Suzuka, en el centro de Japón, en una despejada y soleada tarde primaveral.

Antonelli ganó hace dos semanas en China la primera carrera de F1 de su carrera, convirtiéndose en el segundo ganador más joven de la historia. El más joven fue Max Verstappen en 2016, con apenas 18 años. El joven italiano también ganó desde la pole position en China, el más joven en lograr ese puesto.

Russell fue segundo en China hace dos semanas y ganó la carrera inaugural de la temporada en Australia, lo que significa que Mercedes suma victorias en las tres primeras carreras de 2026,dos de ellas de Antonelli.

Antonelli arrancó desde la pole con Russell a su lado, pero ninguno tuvo una gran salida y Piastri les superó en la primera curva, manteniendo el liderato en las primeras vueltas.

Antonelli ahora lidera la clasificación de la temporada con 72 puntos.

La Fórmula 1 se toma ahora un receso de cinco semanas, con las carreras previstas para abril en Bahréin y Arabia Saudí canceladas por la guerra en Irán. La próxima carrera será el 3 de mayo en Miami.

Antonelli y Mercedes volvieron a demostrar que son los mejor posicionados para dominar la nueva configuración del auto para 2026, que presenta un reparto 50-50 entre la potencia del motor de combustión interna y la energía de la batería eléctrica.

Los autos también son más ligeros, más estrechos y más cortos que la temporada pasada, y muchos pilotos se han quejado de los cambios más radicales en una década.

Piastri tuvo una gran salida. Antonelli no, y terminó sexto tras la primera vuelta, pero fue remontando. Tomó el liderato en la vuelta 22, cuando el piloto de Haas Oliver Bearman perdió el control y chocó contra una barrera de neumáticos, lo que activó el auto de seguridad.

Salió del auto con dificultad, pero más tarde personal médico informó que se encontraba en buen estado.

Hamilton pasó toda la temporada pasada sin subir al podio al volante de Ferrari, pero logró el tercer puesto en China. En Japón estuvo cerca de otro podio, lo que muestra que el Ferrari es competitivo, algo que no fue la temporada pasada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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