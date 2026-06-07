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Kim Kardashian ve a Lewis Hamilton quedar 2do en el Gran Premio de Mónaco

MÓNACO (AP) — Kim Kardashian observó cómo Lewis Hamilton quedó segundo en el Gran Premio de Mónaco el domingo.

Kim Kardashian observa el Gran Premio de Mónaco de Fórmual 1, el domindo 7 de junio de 2026. (Yves Herman, Pool Foto via AP)
Kim Kardashian observa el Gran Premio de Mónaco de Fórmual 1, el domindo 7 de junio de 2026. (Yves Herman, Pool Foto via AP) AP

La estrella de telerrealidad y empresaria y el siete veces campeón de Fórmula 1 han sido vistos juntos en público en eventos en los últimos meses, incluido el Super Bowl, aunque ninguno ha comentado en detalle sobre alguna relación.

Al piloto de Ferrari Hamilton le preguntaron sobre tener a una “seguidora de alto perfil” en la pista después de la carrera.

“Es increíble que haya venido este fin de semana y contar con el apoyo”, respondió Hamilton, también sin mencionar ningún nombre. “Con mis amigos, una asistencia increíble, en general con la gente. Realmente no sé qué más decir. Es increíble tener buenas personas a tu alrededor y buenas personas apoyándote, y ella hace eso por mí todos los días”.

Kardashian estuvo en la pista en Mónaco durante el fin de semana y fue fotografiada usando auriculares con la marca del equipo Ferrari durante la sesión de clasificación del sábado.

Hamilton lanzó un beso desde el podio después de recibir el trofeo del segundo lugar, un resultado que igualó su mejor actuación en cualquier carrera de Gran Premio desde que se unió a Ferrari antes de la temporada 2025.

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