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Kevin Kelsy guía a Timbers a paliza 5-1 sobre Sounders en regreso de MLS tras pausa

SEATTLE (AP) — El venezolano Kevin Kelsy terminó con dos goles y una asistencia, y los Portland Timbers aplastaron 5-1 a los Seattle Sounders la noche del jueves, en el regreso de la MLS tras la pausa por la Copa Mundial de la FIFA.

Los aficionados encienden bengalas mientras los seguidores de los Sounders de Seattle marchan antes de un partido de fútbol de la MLS contra los Timbers de Portland, el jueves 16 de julio de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson)
Los aficionados encienden bengalas mientras los seguidores de los Sounders de Seattle marchan antes de un partido de fútbol de la MLS contra los Timbers de Portland, el jueves 16 de julio de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

Portland consiguió una victoria en su primer partido bajo el mando del entrenador interino Jack Cassidy, de 35 años, después de que Phil Neville fuera despedido el mes pasado tras 2 temporadas y media al frente.

Cassidy superó a Brian Schmetzer, el entrenador con más tiempo en el cargo en la liga, y rebasó el mayor margen de victoria previo de los Timbers en Lumen Field —un triunfo 3-0 el 9 de julio de 2022.

Kelsy anotó de cabeza con asistencias del defensor colombiano Jimer Fory y su compatriota Diego Chará para darle a Portland la ventaja 1-0 en el minuto 18. La tercera asistencia de Fory ya iguala su total como novato la temporada pasada. El pase de gol de Chará fue el primero suyo.

Kamal Miller, Cole Bassett y Kelsy marcaron en un lapso de siete minutos al inicio del segundo tiempo y Portland navegó sin sobresaltos hasta el final, propinándole a los Sounders su tercera derrota consecutiva y la segunda seguida en casa.

Miller recibió pases del también defensor Brandon Bye y del costarricense Ariel Lassiter en el minuto 56 para anotar su primer gol de esta temporada. Bye sumó su segunda asistencia y Lassiter la primera.

Bassett encontró la red por segunda vez cuatro minutos después, con asistencias de David Da Coste —la quinta suya— y de Kelsy —la cuarta—.

Kelsy anotó su sexto gol —sin asistencia— en el minuto 63 para poner el 4-0.

Seattle evitó irse en blanco cuando el defensor Hassani Dotson marcó en el 87 tras un pase de Albert Rusnák. Fue el primer gol de Dotson en la campaña y la quinta asistencia de Rusnák.

El novato chileno Alexander Aravena anotó su primer gol en el octavo minuto del tiempo añadido para establecer la diferencia final. Da Costa sumó otra asistencia y el también chileno Felipe Mora consiguió la primera suya.

James Pantemis atajó seis disparos por Portland.

Andrew Thomas terminó con cinco atajadas por Seattle. Thomas registró tres atajadas y Pantemis dos en la primera mitad.

Otros resultados

El portero de Toronto, Luka Gavran, realizó tres atajadas y el guardameta de Montreal, Thomas Gillier, no fue exigido en un empate sin goles.

Toronto (3-6-6) rompió una racha de tres derrotas consecutivas, pero se mantiene sin ganar en sus últimos nueve compromisos con una marca de 0-4-5.

Eduard Löwen anotó un tiro penal cerca del final del partido para guiar al St. Louis City a una victoria por 3-2 sobre el Sporting Kansas City.

Löwen marcó por segunda vez en la temporada para poner en ventaja definitiva al St. Louis City (5-6-4) en el minuto 86, luego de que el club viera evaporarse una ventaja de dos goles. El penalti fue concedido tras una falta por mano del defensor del Sporting KC, Ethan Bartlow, quien había ingresado al encuentro en el minuto 75.

FUENTE: AP

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