Kevin Durant de Rockets, y dueño de Suns Mat Ishbia chocan en redes por etapa del jugador en Phoenix

Kevin Durant, de los Rockets de Houston, trata de avanzar frente a Jalen Williams, del Thunder de Oklahoma City, en el duelo del jueves 15 de octubre de 2026 (AP Foto/Kevin M. Cox) AP

Durant cuestionó la descripción que hizo Ishbia sobre la etapa del jugador 16 veces elegido al Juego de Estrellas con los Suns, durante una entrevista televisiva reciente.

En una aparición en CNBC Sport, Ishbia comentó que “le tiró dinero al problema” al concretar el canje por Durant en 2023 y que “traer a jugadores súper talentosos como Kevin Durant no necesariamente conduce a campeonatos”.

“#blamekd (culpen a Durant), aunque KD (Kevin Durant) se mantuvo en la cima de su juego a los 36 años y te devolvió esta ‘cultura’ que tanto te encanta. Matthew actúa como si me hubieran arrestado por conducir ebrio o algo así”, publicó el jugador.

Ishbia respondió con su propio mensaje y señaló: “obviamente no viste el video. No te culpé @Kdtrey5, pero estoy contento con la cultura que estamos construyendo aquí en Phoenix. Ahora tenemos a los tipos correctos y el enfoque correcto, y estamos entusiasmados por esta temporada. Buena suerte esta temporada en Houston”.

Durant emitió una respuesta más: “deberías dar las gracias cada vez que puedas. No tienes que pagarme una cantidad absurda de dinero para jugar en otro equipo”.

Ishbia compró los Suns por 4.000 millones de dólares en 2023 y, apenas unos días después, la organización concretó un canje bomba por Durant que el propietario esperaba que condujera a un campeonato.

Aunque Durant rindió bien a nivel individual, los resultados del equipo fueron decepcionantes. Phoenix llegó a la segunda ronda de los playoffs en 2023, fue barrido en la primera ronda en 2024 y ni siquiera se clasificó a la postemporada en 2025.

Durant fue traspasado a los Rockets antes de la siguiente campaña.

Ishbia reestructuró la organización después de eso, al contratar a Brian Gregory como gerente general y a Jordan Ott como entrenador principal. Se esperaba que los Suns fueran uno de los peores equipos de la NBA la campaña pasada, pero terminaron con marca de 45-37 y llegaron a la primera ronda de los playoffs con un núcleo que incluía a Devin Booker, Dillon Brooks y Jalen Green.

“No estaba alineado con mi visión”, manifestó Ishbia sobre la etapa de Durant. “Tuvimos un par de años y no funcionó, como ya sabemos a estas alturas. Después de ese año, decidí traspasar a Kevin Durant, traer a mi gerente general, traer a un entrenador e involucrarme de manera extremadamente personal con el tipo de jugador y el tipo de persona que queremos en la organización. No sólo en la cancha, sino fuera de ésta.

“No estoy diciendo que sea Kevin Durant o que no sea Kevin Durant, pero esto es lo que sí diré. Es Dillon Brooks. Es Jordan Goodwin. Es Collin Gillespie... por supuesto, Devin Booker. Hemos definido lo que nos importa”.

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FUENTE: AP