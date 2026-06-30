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Ketel Marte pega jonrón por 4to juego consecutivo y D-backs vencen 8-2 a Gigantes

PHOENIX (AP) — El dominicano Ketel Marte conectó un jonrón por cuarto juego consecutivo, el cuabano Lourdes Gurriel Jr. añadió un cuadrangular de tres carreras y los Diamondbacks de Arizona ampliaron el martes por la noche su dominio ante los Gigantes de San Francisco con una victoria por 8-2.

Lourdes Gurriel Jr. (derecha), de los Diamondbacks de Arizona, celebra su jonrón de tres carreras contra los Gigantes de San Francisco junto a su compañero de equipo Nolan Arenado (28) durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 30 de junio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin)
Lourdes Gurriel Jr. (derecha), de los Diamondbacks de Arizona, celebra su jonrón de tres carreras contra los Gigantes de San Francisco junto a su compañero de equipo Nolan Arenado (28) durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 30 de junio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin) AP

Los D-backs tienen marca de 8-0 contra los Gigantes esta temporada, con cinco triunfos en Arizona y tres en San Francisco.

El jonrón de tres carreras de Gurriel en la primera entrada fue su segundo vuelacercas de la temporada.

Jorge Barrosa, de Venezuela, recibió base por bolas con las bases llenas y Marte agregó un sencillo de dos carreras en la tercera para ampliar la ventaja a 6-0. Marte pegó un jonrón solitario en la sexta, y se convirtió en uno de los 11 jugadores de Grandes Ligas que han conectado jonrón en al menos cuatro juegos seguidos este año.

El abridor de San Francisco, Landon Roupp (5-8), tuvo una salida complicada, al permitir seis carreras en 2 2/3 entradas. El derecho toleró cinco hits, otorgó seis bases por bolas y ponchó a cuatro.

Brandon Pfaadt (1-1) regresó a la rotación abridora de los D-backs después de ser enviado al bullpen al inicio de la temporada y tras pasar aproximadamente un mes en Triple-A.

El derecho permitió una carrera con tres hits en 5 1/3 entradas.

El venezolano Luis Arraez y el dominicano Rafael Devers, de San Francisco, conectaron jonrones solitarios. Arraez aportó tres de los cuatro hits del equipo y se quedó a un doble de completar el ciclo. ___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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