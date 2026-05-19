Ketel Marte pega jonrón de 3 carreras en la 9na y D-backs vencen 5-3 a Gigantes

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Corbin Carroll (7), de los Diamondbacks de Arizona, celebra con Geraldo Perdomo (derecha) tras conectar un triple y anotar por un error en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el martes 19 de mayo de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Rick Scuteri) CORRECCIÓN: Corrige la fecha a 19 de mayo en lugar del 20 de mayo. AP

El bullpen de San Francisco había hecho un gran trabajo hasta el desplome en la novena entrada, al provocar dobles matanzas para terminar entradas tanto en la séptima como en la octava.

Arizona buscará barrer la serie de tres juegos el miércoles. Los D-backs mejoraron a 24-23, al colocarse por encima de .500 por primera vez desde el 1 de mayo.

Los Gigantes reaccionaron con fuerza después de que los dominicanos Rafael Devers y Willy Adames conectaran jonrones solitarios en lanzamientos consecutivos para tomar ventaja de 2-1. Más tarde en la segunda, el doble productor de Daniel Susac puso el marcador 3-1.

Por San Francisco, Landen Roupp permitió una carrera con siete hits y ponchó a tres.

El derecho de Arizona, Ryne Nelson, se serenó tras una complicada segunda entrada y permitió tres carreras con ocho hits y dos bases por bolas en siete innings. Ponchó a tres.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP