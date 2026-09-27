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Kenneth Walker logra 2 touchdowns y Chiefs vencen 24-10 a Dolphins tras lesión de Achane

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Kenneth Walker III atrapó un pase de touchdown y corrió para otra anotación, Patrick Mahomes lanzó para 246 yardas y dos touchdowns, y los Chiefs de Kansas City vencieron el domingo 24-10 a los Dolphins de Miami.

El corredor de los Chiefs de Kansas City Kenneth Walker III anota frente al safety de los Dolphins de Miami Michael Taaffe en el encuentro de del domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/David Santiago)
El corredor de los Chiefs de Kansas City Kenneth Walker III anota frente al safety de los Dolphins de Miami Michael Taaffe en el encuentro de del domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/David Santiago) AP

Los Chiefs (3-0) llegaron promediando más de 450 yardas y 32 puntos, pero les costó despegarse de los Dolphins, que siguen sin ganar y que se quedaron sin, posiblemente, su mejor jugador durante gran parte del partido después de que el Pro Bowler De'Von Achane salió por una lesión de rodilla en la serie ofensiva inicial.

Mahomes completó 20 de 24 pases con una intercepción. Lanzó un pase de touchdown de 5 yardas a Walker, y su envío de anotación de 11 yardas a Travis Kelce dejó el partido prácticamente sentenciado.

Mahomes encontró a Kelce en la zona de anotación con 2:55 por jugar para poner a los Chiefs arriba por dos posesiones, después de que Kansas City detuvo a los Dolphins en cuarta oportunidad en la yarda 48 de Miami. Los Chiefs interceptaron a Malik Willis en la siguiente serie, y Mahomes llevó a Kansas City a posición de anotar antes de que Harrison Butker fallara un intento de gol de campo de 50 yardas.

Rashee Rice lideró a los Chiefs en recepciones con siete atrapadas para 88 yardas, incluidas recepciones de 15 y 34 yardas en la última serie anotadora de Kansas City.

Willis terminó 20 de 36 para 210 yardas, con la intercepción y un balón suelto perdido.

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