Kenia da de alta al último paciente de ébola e inicia cuenta atrás para declararse libre de ébola

El país registró nueve casos de ébola en octubre después de que el primer paciente viajara desde República Democrática del Congo a través de Uganda, transmitiendo el virus a cuatro familiares y a cuatro trabajadores de la salud.

El primer enfermo y su madre murieron de ébola, mientras que los otros siete pacientes se han recuperado por completo. El gobierno había identificado a 135 contactos que habían interactuado con el primer paciente.

Kenia inicia ahora la cuenta regresiva de 42 días para ser declarado libre de ébola, siempre que no se registren nuevas infecciones durante ese periodo.

Pero, aunque los casos de Kenia ya fueron dados de alta, en otras partes de la región el número de infecciones sigue aumentando. En Congo, el epicentro del brote, 11.042 personas se han infectado y 5.387 han muerto, informó el gobierno el miércoles.

El brote también se propagó a Uganda y Nigeria a través de personas que viajaron desde Congo.

El ministro de Salud de Kenia, Aden Duale, dijo el miércoles que el periodo de espera de 42 días es el doble del periodo de incubación más largo del ébola y terminaría el 23 de diciembre, pero insistió en que el país mantendría sus medidas de prevención.

El Ministerio de Salud había expresado previamente su confianza en que el brote estaba bajo control, al señalar que todos los casos confirmados estaban vinculados a la lista de contactos del primer paciente. Esto indicaba que no había habido transmisión comunitaria.

Kenia ha enfrentado restricciones de viaje tras el brote de ébola, y Arabia Saudí anunció una suspensión indefinida de visas el 30 de octubre. La decisión afectó a cientos de trabajadores kenianos que viajaban al golfo Pérsico en busca de empleo, en particular como trabajadores domésticos y de hotelería.

El Ministerio de Salud había instado a Arabia Saudí a reconsiderar las restricciones de viaje, al explicar que el primer caso de ébola en Kenia fue importado y que todos los casos posteriores se rastrearon hasta la lista de contactos del paciente inicial. El ministerio indicó que todos los contactos habían sido identificados y rastreados de acuerdo con las directrices establecidas para el control de brotes.

El brote actual de ébola está causado por la cepa Bundibugyo del virus y ha sido descrito como uno de los peores brotes registrados.

Kenia endureció sus controles fronterizos al designar una puerta específica en el principal aeropuerto del país para los pasajeros que viajan desde 10 países que han reportado casos de ébola o que limitan con aquellos que tienen casos activos. Los pasajeros están siendo sometidos a controles mediante tecnología térmica y todos los recién llegados completan un formulario de declaración de salud que proporciona su información de viaje y de salud.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP