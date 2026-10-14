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Kenia confirma segundo caso de ébola, un familiar del primer paciente

NAIROBI, Kenya (AP) — Kenia confirmó el segundo caso de ébola del país el miércoles y señaló que un familiar del hombre que murió dos días después de llegar desde la República Democrática del Congo dio positivo mientras estaba en cuarentena.

Personal sanitario camina frente a una instalación de aislamiento para pacientes con ébola el miércoles 7 de octubre de 2026, en The Nairobi Hospital, Kenia. (AP Foto/Andrew Kasuku)
Personal sanitario camina frente a una instalación de aislamiento para pacientes con ébola el miércoles 7 de octubre de 2026, en The Nairobi Hospital, Kenia. (AP Foto/Andrew Kasuku) AP

El Ministerio de Salud indicó que el hombre, de 39 años, es familiar del primer caso de ébola en Kenia y desarrolló síntomas el martes.

El primer paciente, un keniano de 40 años, estuvo viviendo en el Congo, se donde enfermó y recibió tratamiento en dos centros de salud. Viajó por tres provincias afectadas por el ébola antes de salir del país y llegar a la vecina Uganda el 1 de octubre. Voló a Kenia, donde un familiar lo recogió en el aeropuerto y lo llevó en automóvil a un hospital. Comenzó a recibir tratamiento y dio positivo a ébola el 5 de octubre. Murió ese mismo día.

Funcionarios de salud identificaron a unas 128 personas que tuvieron contacto vinculadas al primer caso y pusieron a 108 de ellas en cuarentena. Cinco de los contactos están fuera de Kenia, y las autoridades de esos países han sido notificadas, según el Ministerio de Salud.

El segundo paciente estaba entre quienes fueron puestos en cuarentena. El ministerio afirmó que la detección temprana de la infección “mejora sus posibilidades de recuperación”.

La agencia señaló que los dos casos estaban vinculados y que “no hay evidencia de propagación en la comunidad”.

Kenia ha reforzado los controles en los cruces fronterizos y aeropuertos desde que detectó su primer caso de ébola e instó al público a tomar precauciones y reportar infecciones sospechosas a través de una línea telefónica de emergencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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