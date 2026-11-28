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El guardia de los Bucks de Milwaukee, Ryan Rollins, lanza un tiro de tres puntos durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra el Thunder de Oklahoma City, el sábado 28 de noviembre de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf) AP

Ousmane Dieng tuvo su mejor registro de la temporada con 13 puntos para los Bucks, que ganaron apenas por tercera vez en esta campaña. Milwaukee suma dos victorias en sus últimos cuatro partidos.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos y Ajay Mitchell añadió 24 para el Thunder. Alex Caruso aportó 13 puntos desde la banca para Oklahoma City, que sufrió su cuarta derrota consecutiva.

Los Bucks superaron al Thunder 34-18 en el tercer periodo para tomar ventaja de 92-82.

Milwaukee protegió su ventaja durante todo el último cuarto. Un triple de Gilgeous-Alexander recortó la diferencia de los Bucks a 105-103, pero Milwaukee contuvo al Thunder en el tramo final.

El Thunder (10-10) llegó a tener una ventaja de hasta ocho puntos en el primer cuarto, pero los Bucks cerraron con una ráfaga y se fueron arriba 27-26 al final del periodo.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP