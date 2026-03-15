Kazajos votan en referendo sobre nueva Constitución que podría mantener al presidente en el poder

En esta imagen publicada por la Oficina de prensa del presidente de Kazajistán, una mujer vota en un centro electoral durante un referendo sobre la nueva constitución en Astana, Kazajistán, el domingo 15 de marzo de 2026. (Oficina de prensa del presidente de Kazajistán via AP) AP

ARCHIVO - El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, se dirige a la sesión plenaria del Foro de Cooperación Interregional de Rusia-Kazajistán en Uralsk, Kazajistán, por videoconferencia durante una reunión con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú, el miércoles 12 de noviembre de 2025. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, Archivo) AP

La propuesta fusiona las dos cámaras del Parlamento kazajo en una sola y otorga al presidente el derecho de nombrar a todos los funcionarios del gobierno, incluida la restauración del cargo de vicepresidente.

“La transición a un parlamento unicameral no necesariamente fortalecerá la democracia, especialmente porque las enmiendas propuestas amplían de forma generalizada los poderes presidenciales", indicó a The Associated Press Mario Bikarski, analista sénior de Europa del Este y Asia Central en la firma de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft. "Existe una creciente demanda pública de mayor rendición de cuentas política y justicia, algo que es poco probable que estas reformas aborden”.

Si se aprueban los cambios constitucionales, se creará un nuevo órgano, el Consejo del Pueblo, junto al Parlamento, con facultades para impulsar legislación e iniciar referendos. Sus miembros serán designados íntegramente por el presidente.

Tokayev impulsó este segundo cambio constitucional en cuatro años. Los analistas señalan que podría allanar el camino para que conserve el poder después de que expire su mandato.

Tokayev, de 72 años, exfuncionario soviético y diplomático kazajo que anteriormente trabajó en la ONU, actualmente está limitado a un mandato único de siete años hasta 2029. Los analistas creen que Tokayev podría usar el referéndum para reiniciar los límites de mandato presidencial.

“Si la transición del poder no sale como a Tokayev le gustaría... entonces podrá decir que, con la adopción de la nueva Constitución, hemos reiniciado los límites de mandato presidencial", dijo Temur Umarov, analista y miembro del Carnegie Russia Eurasia Center, a The Associated Press. "La nueva Constitución podría darle a Tokayev una laguna para reelegirse para otro mandato”.

Dirigentes de varias exrepúblicas soviéticas, entre ellas Rusia, Bielorrusia, Uzbekistán y Tayikistán, han utilizado anteriormente constituciones nuevas o enmendadas para revisar los límites de mandato establecidos por ley.

La propuesta de nueva Constitución también estipula que el matrimonio dejará de ser la unión de dos personas y pasará a ser la unión de un hombre y una mujer. Los analistas afirman que esta disposición se introdujo como continuación de una ley que prohíbe lo que las autoridades consideran “propaganda” de relaciones LGBTQ+.

“Lo que antes vimos en la Constitución rusa se ha trasladado a la kazaja", señaló Umarov. "Esta tendencia hacia un ‘tradicionalismo’ visible y ostentoso demuestra un cierto sesgo hacia el que probablemente derivará el régimen político kazajo en el futuro”.

Tokayev, que ha mantenido un delicado equilibrio entre Moscú y Occidente desde la imposición de sanciones contra Rusia, atribuye los cambios constitucionales como una respuesta a la necesidad de tomar decisiones rápidas en un mundo que cambia con rapidez.

“Este paso es de excepcional importancia, especialmente en el período actual, cuando la situación geopolítica es inestable y los desafíos y amenazas a la seguridad nacional se vuelven cada vez más tangibles”, afirmó Tokayev afirmó en un foro en Astana el jueves.

La oposición en Kazajistán no está representada en las estructuras de gobierno y, en el mes transcurrido desde que se anunció el referéndum, no ha logrado —o “simplemente no ha tenido tiempo”— influir de manera significativa en el sentir público, según los analistas.

“No hay una oposición formalmente constituida en Kazajistán", indicó Umarov. "Hay políticos con inclinaciones opositoras y activistas de la sociedad civil. Están tratando de demostrar su descontento de alguna manera, intentando realizar diversas protestas, llamando a votar de cierta forma”.

La votación se realiza en un momento difícil para Kazajistán, donde la inflación alcanzó el 11,7% en febrero y las subidas de impuestos han alimentado el descontento público.

Los analistas indican que los problemas económicos podrían desencadenar una nueva ola de protestas similar a los disturbios nacionales de 2022, provocados por alzas en los precios del combustible, en los que murieron decenas de manifestantes y policías, algo que Tokayev intenta contener al consolidar el poder en sus propias manos.

“Evitar que se repitan los disturbios de 2022 sigue siendo una prioridad clave para Tokayev", dijo Bikarski. "Kazajistán es el país de Asia Central con mayor riesgo en nuestro Índice predictivo de Disturbios Civiles, lo que refleja el aumento de la incidencia de acciones laborales, particularmente en las regiones productoras de petróleo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP