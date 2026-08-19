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Kast visita norte de Chile donde lluvias causaron un muerto, tres heridos y más de mil evacuados

SANTIAGO (AP) — El presidente de Chile, José Antonio Kast, realizaba el miércoles una visita a distintas localidades del norte del país donde más de un millar de personas están evacuadas en albergues debido a la emergencia climática que ha causado un muerto y al menos tres heridos.

La cifra de evacuados saltó desde los poco más de 300 registrados la noche del martes hasta los 1.166 del lunes, mientras que una veintena de personas están aisladas y al menos otras 580 resultaron damnificadas, según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres (Senapred).

Una serie de aluviones, derrumbes y deslizamientos de tierras han forzado las evacuaciones en cuatro regiones del norte chileno. Al menos tres personas han resultado heridas, todas en la región de Antofagasta, y más de mil viviendas han sufrido daños, precisó el organismo.

En la madrugada, los servicios de emergencia lograron rescatar con vida a dos personas, una de ellas un anciano de 80 años, que se quedaron atrapadas en la ciudad de Iquique después de un deslizamiento de tierra.

“Fue un rescate complejo, había mucha remoción de tierra para llegar donde se encontraban y poder extraerlos hacia una zona segura para recibir atención médica", dijo a los periodistas el general Adrián Andrades, de Carabineros.

Kast se desplazó hacia Antofagasta para acompañar en el terreno las “distintas situaciones de emergencia ”. “Tenemos que ir sacando lecciones de cómo enfrentar la planificación urbana”, expresó el mandatario tras encabezar una reunión de emergencia en alusión a los cientos de personas que viven en campamentos improvisados en zonas de riesgo.

En la tarde, Kast visitará la comuna de Tocopilla, de unos 30.000 habitantes y donde el paso de un aluvión de lodo provocó daños en la estructura hospitalaria, anegaciones en viviendas y cortes de rutas. Desde la víspera, la comuna está completamente aislada.

El mandatario señaló que hay que ayudar primero a las personas que "están en situación de riesgo”.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, el norte seguirá siendo golpeado por intensas lluvias, nieve, viento y probables tormentas eléctricas hasta por lo menos el viernes. Ello debido a una baja segregada, un fenómeno también conocido como núcleo frío en altura. Este se produce cuando una gran masa de aire frío se separa de la circulación general de la atmósfera en grandes altitudes, generando inestabilidad, temporales, tormentas eléctricas y granizo.

Chile, de unos 18 millones de habitantes y cuyo territorio abarca desde el Desierto del Atacama hasta la Patagonia, es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático debido a su geografía extrema, variedad de ecosistemas y exposición a riesgos naturales como terremotos, sequías, actividad volcánica y derretimiento de los glaciares.

El país ha redoblado los esfuerzos de monitoreo, prevención y respuesta temprana a las emergencias climáticas este año ante la inminente llegada del Súper Niño, un evento climático global y de intensidad extrema. Su pico en el país se espera entre octubre y diciembre, pero su impacto podría extenderse hasta marzo de 2027, según especialistas.

FUENTE: AP

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