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Kast promete reforzar la seguridad escolar tras mortal ataque en colegio de Chile

SANTIAGO (AP) — El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró el lunes que endurecerá las medidas de seguridad en los colegios del país, luego de que un adolescente fue detenido cuando intentaba ingresar a una escuela portando un arma de fuego cargada y tres días después del mortal ataque perpetrado por otro estudiante en un centro educativo que dejó un muerto y cuatro heridos.

El presidente chileno, José Antonio Kast, ofrece una rueda de prensa en la base militar Solo de Zaldívar, cerca del paso fronterizo de Chacalluta, en Arica (Chile), el lunes 16 de marzo de 2026, tras firmar un decreto PARA frenar la migración irregular a lo largo de la frontera norte con Perú y Bolivia. (Foto AP/Esteban Félix)
El presidente chileno, José Antonio Kast, ofrece una rueda de prensa en la base militar "Solo de Zaldívar", cerca del paso fronterizo de Chacalluta, en Arica (Chile), el lunes 16 de marzo de 2026, tras firmar un decreto PARA frenar la migración irregular a lo largo de la frontera norte con Perú y Bolivia. (Foto AP/Esteban Félix) AP

“Vamos a tener que tomar ciertas medidas para resguardar a los otros alumnos. Y esas medidas que antes eran muy resistidas, yo creo que hoy día tienen que tener una mirada distinta”, dijo el mandatario al participar en un acto en un colegio de Santiago. ”La sociedad fue cambiando".

El viernes un chico de 18 años protagonizó un ataque con arma blanca en un colegio del norte de Chile que causó la muerte de una inspectora de 59 años y heridas a otras cuatro personas, entre ellas otra trabajadora y tres alumnos. Una de las víctimas permanece ingresada en riesgo vital, mientras que el agresor está detenido.

Kast, líder de la ultraderecha chilena que asumió el poder hace poco más de dos semanas, afirmó que “los hechos que nos conmueven a todos siguen ocurriendo", en referencia al incidente registrado horas antes. “Hoy día, de nuevo, en una escuela se encuentra a un alumno con un objeto que podría causar daño a otros niños”, expresó.

Adelantó así que su gobierno buscará, ya sea a través de reglamentos o proyectos que serán remitidos al Congreso, “algunas medidas de mayor control al ingreso de establecimientos”, aunque evitó brindar detalles sobre dichas iniciativas.

“No es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, aseveró.

El adolescente que fue detenido por la policía el lunes había intentado ingresar a un colegio de Curicó, a unos 200 kilómetros de Santiago, con una pistola y municiones en su interior. Llevaba el arma sujeta en la cintura.

“Carabineros llegan al lugar... contienen a este menor, se hace la entrega de este armamento, procediendo a la detención”, dijo a periodistas el mayor Juan Díaz Serrano, quien agregó que el menor no profirió amenazas y tampoco ”sacó el armamento intimidando a algún funcionario del establecimiento educacional o a algún compañero”.

Los ataques armados en Chile son inusuales, aunque el país tiene un largo historial de violencia escolar y es conocido por las manifestaciones estudiantiles que a menudo terminan de forma violenta.

A finales de 2024 más de una treintena de alumnos resultaron heridos tras una explosión producto de la fabricación de artefactos incendiarios que iban a ser utilizados en una manifestación estudiantil en Santiago.

Asimismo, en mayo del año pasado tres estudiantes fueron heridos de bala durante un tiroteo en el interior de un colegio en la región del Bío Bío, en lo que las autoridades calificaron como la primera balacera ocurrida dentro de una escuela en Chile.

FUENTE: AP

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