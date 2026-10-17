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Kartal enfrentará a Chwalinska en la final de Wuhan tras vencer el sábado a Ostapenko

WUHAN, China (AP) — La británica Sonay Kartal prolongó su gran racha de victorias al vencer el sábado por 7-6 (9), 7-6 (5) a la ex campeona del Abierto de Francia Jelena Ostapenko para alcanzar la final del Abierto de Wuhan.

La británica Sonay Kartal celebra tras vencer a la letona Jelana Ostapenko en las semifinal del Abierto de Wuhan el sábado 17 de octubre del 2026. (Chinatopix Via AP)
La británica Sonay Kartal celebra tras vencer a la letona Jelana Ostapenko en las semifinal del Abierto de Wuhan el sábado 17 de octubre del 2026. (Chinatopix Via AP) AP

La victoria de Kartal sobre la ganadora de Roland Garros de 2017 se sumó a sus anteriores triunfos importantes ante Elina Svitolina y Jasmine Paolini, dos veces finalista de Grand Slam.

“Probablemente fue uno de los partidos más duros que he jugado”, reconoció Kartal tras derrotar a la letona. “Por momentos es imparable y tienes que dejarte llevar por esa ola. Mentalmente, esta es una de las mejores actuaciones de mi carrera”.

Se enfrentará a otra finalista de Grand Slam el domingo, después de que la subcampeona del Abierto de Francia Maja Chwalinska venciera por 7-5, 6-1 a la seis veces campeona de torneos grandes Iga Swiatek en una semifinal totalmente polaca.

Swiatek, séptima cabeza de serie, combinó 37 golpes ganadores con 33 errores no forzados, mientras que Chwalinska (16) tuvo apenas 19 ganadores pero cometió solo siete errores no forzados.

Chwalinska, que llegó a la final del Abierto de Francia como jugadora procedente de la clasificación, buscará ganar el primer título de su carrera ante Kartal, número 170 del ranking y que aspira a su segundo título profesional.

Kartal, de 24 años, que alcanzó el mejor puesto de su carrera en el 44 y tiene un título individual, estuvo fuera más de seis meses por una fractura por estrés en la espalda a principios de este año.

Swiatek intenta presionar a Karolina Muchova en la clasificación de la carrera hacia las Finales de la WTA, de cara al evento que cierra la temporada el próximo mes en Indian Wells.

La exnúmero 1 del ranking actualmente está en el décimo puesto en la carrera y sólo las ocho primeras se clasifican.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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