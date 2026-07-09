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Karolina Muchova llega a la final de Wimbledon y pone fin a la racha de Coco Gauff en el torneo

LONDRES (AP) — Karolina Muchova puso fin el jueves a la racha de Coco Gauff en Wimbledon con una victoria por 6-2, 2-6, 7-6 (10) que concluyó con un desempate cargado de dramatismo, y se convirtió en la cuarta checa en los últimos seis años en alcanzar la final del Grand Slam sobre césped.

La checa Karolina Muchova celebra al vencer a la estadounidense Coco Gauff en la semifinal de Wimbledon el jueves 9 de julio del 2026. (AP Foto/Kin Cheung)
La checa Karolina Muchova celebra al vencer a la estadounidense Coco Gauff en la semifinal de Wimbledon el jueves 9 de julio del 2026. (AP Foto/Kin Cheung) AP

Será la segunda final de Grand Slam para la novena del ranking, después de perder ante Iga Swiatek en el partido por el título del Abierto de Francia de 2023.

Muchova podría enfrentarse a otra jugadora checa en la final del sábado, ya que Linda Noskova se medirá a la ucraniana Marta Kostyuk en la otra semifinal, que se llevará a cabo más tarde en la Cancha Central.

Las otras checas que llegaron recientemente a la final de Wimbledon fueron: Karolina Pliskova (subcampeona en 2021); Marketa Vondrousova (campeona en 2023); y Barbora Krejcikova (campeona en 2024).

Aún así fue el torneo de Wimbledon más exitoso para Gauff. La estadounidense séptima del ranking solo había llegado hasta la cuarta ronda en tres ocasiones, incluida su irrupción cuando tenía 15 años en 2019.

Las semifinales masculinas del viernes presentan al número uno del mundo y campeón defensor Jannik Sinner contra el siete veces ganador de Wimbledon Novak Djokovic, y al campeón del Abierto de Francia Alexander Zverev contra el invitado británico Arthur Fery.

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