Karolina Muchova juega contra Linda Noskova en final checa de Wimbledon

Karolina Muchova, de la República Checa, devuelve la pelota a Coco Gauff, de los Estados Unidos, quien celebra un punto en su contra en su partido de semifinales de individuales femeninos en el Campeonato de Tenis de Wimbledon, en Londres, el jueves 9 de julio de 2026. (Foto AP/Kin Cheung) AP