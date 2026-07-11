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Karolina Muchova juega contra Linda Noskova en final checa de Wimbledon

LONDRES (AP) — Es una final totalmente checa, ya que Karolina Muchova se enfrenta a Linda Noskova por el título de Wimbledon el sábado.

Karolina Muchova, de la República Checa, devuelve la pelota a Coco Gauff, de los Estados Unidos, quien celebra un punto en su contra en su partido de semifinales de individuales femeninos en el Campeonato de Tenis de Wimbledon, en Londres, el jueves 9 de julio de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)
Karolina Muchova, de la República Checa, devuelve la pelota a Coco Gauff, de los Estados Unidos, quien celebra un punto en su contra en su partido de semifinales de individuales femeninos en el Campeonato de Tenis de Wimbledon, en Londres, el jueves 9 de julio de 2026. (Foto AP/Kin Cheung) AP

Ambas jugadoras buscan su primer trofeo de Grand Slam.

La ganadora se convertirá en la tercera mujer checa en cuatro años en conquistar el major sobre césped, después de Marketa Vondrousova en 2023 y Barbora Krejcikova en 2024.

Muchova y Noskova jugaron dobles juntas en los Juegos Olímpicos de París 2024 y terminaron cuartas.

Las jugadoras checas tienen una larga tradición en Wimbledon, encabezada por Martina Navratilova, quien ganó un récord de nueve títulos individuales en el All England Club.

En la final masculina del domingo, el número uno del mundo, Jannik Sinner, intentará defender su título ante el campeón del Abierto de Francia, Alexander Zverev.

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