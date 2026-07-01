americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kane rescata a Inglaterra para vencer 2-1 a Congo y jugarán contra México en octavos del Mundial

ATLANTA (AP) — Harry Kane salió al rescate de Inglaterra al anotar dos goles en el segundo tiempo y los Tres Leones doblegaron el miércoles 2-1 a Congo para citarse con México en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Harry Kane (9) celebra tras anotar el primer gol de Inglaterra en el partido contra Congo en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Butch Dill)
Harry Kane (9) celebra tras anotar el primer gol de Inglaterra en el partido contra Congo en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Butch Dill) AP

Inglaterra le dio la vuelta al marcador y jugará contra el Tri en el Estadio Azteca el próximo domingo. La selección inglesa volverá a ese escenario, 40 años después del cruce contra Argentina en los cuartos de final de México 1986, partido recordado por la “Mano de Dios” y el "Gol del Siglo" de Diego Maradona.

Kane, el goleador histórico de los ingleses niveló el marcador con un cabezazo a los 75 minutos luego que Brian Cipenga le dio a Congo una inesperada ventaja en los primeros compases del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Kane sentenció la victoria con un derechazo al ángulo superior a los 86.

Inglaterra sufrió lo indecible durante la tarde y parecía condenada a sufrir una de las mayores sorpresa en la historia del torneo.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Grupos de rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusan al gobierno venezolano de abandono

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU no muestran progreso y lleva sanciones a la ONU

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU "no muestran progreso" y lleva sanciones a la ONU

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter