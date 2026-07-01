Kane rescata a Inglaterra para vencer 2-1 a Congo y jugarán contra México en octavos del Mundial

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Harry Kane (9) celebra tras anotar el primer gol de Inglaterra en el partido contra Congo en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Butch Dill) AP

Inglaterra le dio la vuelta al marcador y jugará contra el Tri en el Estadio Azteca el próximo domingo. La selección inglesa volverá a ese escenario, 40 años después del cruce contra Argentina en los cuartos de final de México 1986, partido recordado por la “Mano de Dios” y el "Gol del Siglo" de Diego Maradona.

Kane, el goleador histórico de los ingleses niveló el marcador con un cabezazo a los 75 minutos luego que Brian Cipenga le dio a Congo una inesperada ventaja en los primeros compases del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Kane sentenció la victoria con un derechazo al ángulo superior a los 86.

Inglaterra sufrió lo indecible durante la tarde y parecía condenada a sufrir una de las mayores sorpresa en la historia del torneo.

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FUENTE: AP