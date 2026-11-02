Kane afronta la prueba del Atlético en la Champions tras plaga de lesiones en el Bayern

Harry Kane del Bayern Múnich durante un entrenaminto con miras al partido contra el Atlético de Madird en la Liga de Campeones, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

El delantero del Bayern Múnich afirmó el lunes que estaba listo para liderar a su equipo golpeado por una plaga de lesiones, incluido los quebrantos de salud de su técnico, para asegurar un resultado crucial el martes en su duelo de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

La lista de lesionados del Bayern incluye a Manuel Neuer, Jamal Musiala, Luis Díaz y Michael Olise, aunque Olise regresó a los entrenamientos el lunes y podría jugar contra el equipo español.

“Ha sido una especie de montaña rusa”, comentó Kane sobre la última semana. “Hemos tenido momentos altos —para mí, en lo personal, la semana pasada— y algunos bajos, con el jefe fuera y las lesiones”.

El entrenador Vincent Kompany se recupera en casa después de desplomarse durante un entrenamiento la semana pasada, sin un plazo definido para su regreso.

“Todo nos ha unido más”, señaló Kane. “Nos faltan algunos jugadores clave y nuestro entrenador, pero eso le da a todos una oportunidad de demostrar lo que valen”.

Kane ganó el Balón de Oro el lunes pasado, al imponerse en la votación a Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Fue el primer jugador del Bayern en 45 años en recibir el premio.

“Desde el Balón de Oro ha habido una gran reacción —quizá porque mi trayectoria ha sido un poco diferente a la de algunos de los otros ganadores; la gente no esperaba que yo alcanzara el nivel en el que estoy ahora”, expresó el delantero de 33 años. “Pero con trabajo duro, determinación y resiliencia, he podido lograrlo”.

Kane volvió a la acción doméstica el sábado y no pudo marcar contra el Borussia Dortmund en un empate 2-2 en el clásico alemán. El Bayern lidera la Bundesliga en virtud de tener una mejor diferencia de goles.

“Aún es temprano en la temporada. Se siente como si ya hubiéramos jugado un montón de partidos, pero queda un largo camino”, dijo Kane. “Por el momento lo estamos haciendo bien; a veces parece peor de lo que es. Creo que ahora mismo estamos más que bien”.

La presión aumenta para el partido del martes. Ambos equipos quieren evitar quedarse más atrás en la clasificación de la Liga de Campeones. El Bayern Múnich marcha en la 14to plaza con cinco puntos, mientras que el Atlético ocupa el 16to lugar con cuatro puntos.

“Si podemos ganar estos próximos dos partidos —mañana por la noche y luego en la Bundesliga antes de esa segunda pausa internacional— estaremos en una muy buena posición”, afirmó Kane. “Y ojalá después de eso tengamos a un par de jugadores de vuelta. Hasta entonces, solo tenemos que mantenernos unidos y seguir haciendo lo que estamos haciendo”.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP