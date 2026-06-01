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Kalinskaya vence a Potapova en un supertiebreak y avanza por primera vez a cuartos en Roland Garros

PARÍS (AP) — La rusa Anna Kalinskaya se instaló en los cuartos de final de Roland Garros por primera vez al derrotar el lunes 6-4, 2-6, 7-6 (10-7) a la austriaca Anastasia Potapova.

Anna Kalinskaya celebra tras derrotar a Anastasia Potapova en la cuarta ronda de Roland Garros, el lunes 1 de junio de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus)
Anna Kalinskaya celebra tras derrotar a Anastasia Potapova en la cuarta ronda de Roland Garros, el lunes 1 de junio de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Su duelo en la cancha Suzanne-Lenglen se extendió a casi tres horas después de que Potapova no lograra cerrar el partido con su servicio en dos ocasiones en el set decisivo y de que Kalinskaya remontara un 4-1 en contra en el supertiebreak.

Será el segundo cuarto de final en un grande para Kalinskaya, la número 22 del ranking. Alcanzó esa instancia en el Abierto de Australia de 2024.

Pese a que Jannik Sinner, el gran favorito del cuadro masculino perdió en la segunda ronda, los aficionados italianos tendrán al menos un jugador en los cuartos de final.

Flavio Cobolli, décimo preclasificado, avanzó al segundo cuarto de final de Grand Slam de su carrera —y también el primero em París— tras vencer al estadounidense Zachary Svajda por 6-2, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5).

Su próximo rival será el ganador del duelo entre el cuarto preclasificado Felix Auger-Aliassime y el chileno Alejandro Tabilo que se jugaba más tarde.

Matteo Berrettini, el otro italiano que queda en los cuadros masculino y femenino, se enfrenta más tarde el lunes al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

También más tarde, la número uno mundial Aryna Sabalenka se mide con Naomi Osaka en un partido entre ganadoras de cuatro títulos de Grand Slam. Es el primer partido nocturno femenino de Roland Garros en tres años.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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